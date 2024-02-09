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Ekin Koç'un Muavin Kombininden Gün İçinde Diyetini Bozanlara Son 24 Saatin Viral Postları

Ekin Koç'un Muavin Kombininden Gün İçinde Diyetini Bozanlara Son 24 Saatin Viral Postları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.02.2024 - 18:06

Haftayı kapamaya hazırlandığımız Cuma gününün öne çıkan tweetleriyle karşınızdayız.

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Cidden böyle bir olay var.

Cidden böyle bir olay var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

En temizi...

En temizi...
twitter.com

Büyük azim.

Büyük azim.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Sadece etiketle anlaşabilen arkadaşlarda bugün.

Sadece etiketle anlaşabilen arkadaşlarda bugün.
twitter.com

Gurur tablosu!

Hiç benzemiş mi?

Hiç benzemiş mi?
twitter.com

Okuyalım 👇

Okuyalım 👇
twitter.com
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Hayat bir Survivor...

Hayat bir Survivor...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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