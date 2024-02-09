Ekin Koç'un Muavin Kombininden Gün İçinde Diyetini Bozanlara Son 24 Saatin Viral Postları
Ekin Koç'un Muavin Kombininden Gün İçinde Diyetini Bozanlara Son 24 Saatin Viral Postları
Haftayı kapamaya hazırlandığımız Cuma gününün öne çıkan tweetleriyle karşınızdayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başlıyoruz!
Cidden böyle bir olay var.
👇
En temizi...
Büyük azim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Sadece etiketle anlaşabilen arkadaşlarda bugün.
Hiç benzemiş mi?
Okuyalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayat bir Survivor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın