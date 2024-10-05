Ekim'de Sular Durulmuyor! Dinçer Güner Gerçekleri Ortaya Çıkaran Ay'ın Akrep Burcu Seyahatini Anlatıyor
Ekim'de Sular Durulmuyor! Dinçer Güner Gerçekleri Ortaya Çıkaran Ay'ın Akrep Burcu Seyahatini Anlatıyor
Hızlı başlayan Ekim ayında sular durulmuyor! Güneş'ten sonra sırada Ay'ın hareketi var. Üstelik Ay, bu kez Akrep burcunda seyahat ediyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 5 Ekim'de başlayan bu hareket için hepimizi uyarıyor: 'Güvenlik ihtiyacı artabilir.'
Acele edin, bahar temizliği zamanı geldi...
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Terazi burcunda Güneş tutulmasıyla başlayan Ekim ayı, durulmak bilmiyor! Yılın en güçlü astrolojik olaylarının yaşanacağı Ekim ayı, adeta 2024 yılını nasıl tamamlayacağınıza dair kozmik bir haberci: Sırada ise Ay'ın Akrep burcunda konumlanması var!
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Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ay'ın Akrep burcundaki seyahati sırasında yoğunlaşan ve derinleşen enerjilerden söz etti. 5 ve 6 Ekim'de devam edecek olan bu seyahat, hayatımızda yine bir şeyleri değiştirecek!
Ay Akrep Burcundayken Neler Olacak?
Ay'ın Akrep burcundaki seyahati: "Gizli olanın açığa çıkma zamanıdır."
İlişkiler de şekil değiştirecek: Ona da kendinize dürüst olma zamanı geldi...
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Sezgilerinize güvenin: Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir!
"Güvenlik ihtiyacımız fazlasıyla artar."
Güçlenmeye ve yenilenmeye hazır olun!
Güner, bu güçlü astrolojik olayı "Kısacası, Ay Akrep burcundayken hayatımıza derin bir bakış açısı gelir." şeklinde özetliyor.
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