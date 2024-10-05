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Ekim'de Sular Durulmuyor! Dinçer Güner Gerçekleri Ortaya Çıkaran Ay'ın Akrep Burcu Seyahatini Anlatıyor

Ekim'de Sular Durulmuyor! Dinçer Güner Gerçekleri Ortaya Çıkaran Ay'ın Akrep Burcu Seyahatini Anlatıyor

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
05.10.2024 - 13:47

Hızlı başlayan Ekim ayında sular durulmuyor! Güneş'ten sonra sırada Ay'ın hareketi var. Üstelik Ay, bu kez Akrep burcunda seyahat ediyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner, 5 Ekim'de başlayan bu hareket için hepimizi uyarıyor: 'Güvenlik ihtiyacı artabilir.' 

Acele edin, bahar temizliği zamanı geldi... 

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Terazi burcunda Güneş tutulmasıyla başlayan Ekim ayı, durulmak bilmiyor! Yılın en güçlü astrolojik olaylarının yaşanacağı Ekim ayı, adeta 2024 yılını nasıl tamamlayacağınıza dair kozmik bir haberci: Sırada ise Ay'ın Akrep burcunda konumlanması var!

Terazi burcunda Güneş tutulmasıyla başlayan Ekim ayı, durulmak bilmiyor! Yılın en güçlü astrolojik olaylarının yaşanacağı Ekim ayı, adeta 2024 yılını nasıl tamamlayacağınıza dair kozmik bir haberci: Sırada ise Ay'ın Akrep burcunda konumlanması var!

Ay, Akrep burcunda seyahat ediyor, 5 - 6 Ekim'e dikkat!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ay'ın Akrep burcundaki seyahati sırasında yoğunlaşan ve derinleşen enerjilerden söz etti. 5 ve 6 Ekim'de devam edecek olan bu seyahat, hayatımızda yine bir şeyleri değiştirecek!

Ünlü astrolog Dinçer Güner, Ay'ın Akrep burcundaki seyahati sırasında yoğunlaşan ve derinleşen enerjilerden söz etti. 5 ve 6 Ekim'de devam edecek olan bu seyahat, hayatımızda yine bir şeyleri değiştirecek!

Peki, Ay Akrep burcundayken neler olacak? Gelin öğrenelim 👇

Ay Akrep Burcundayken Neler Olacak?

Ay Akrep Burcundayken Neler Olacak?

Ünlü astrolog, bu süreçte öncelikle enerjilerin yoğunlaşacağından ve derinleşeceğinden söz ediyor. Dahası bu dönemde, hiçbir şey yüzeyde kalmayacak. Akrep'te seyahat eden Ay, 'sanki duygularımızın en derinlerine dalıp orada ne varsa keşfetmek zorundaymışız gibi hissettirecek.' 

Yüzeysel şeyler yetmeyecek, duygusal anlamda güçlü bağlar kurma ihtiyacı ortaya çıkacak.

Ay'ın Akrep burcundaki seyahati: "Gizli olanın açığa çıkma zamanıdır."

Ay'ın Akrep burcundaki seyahati: "Gizli olanın açığa çıkma zamanıdır."

Güner'e göre başta iç dünyamızda sakladığımız şeyler, eski yaralar, derin korkular ve unuttuğumuzu sandığımız ancak bilinçaltımızın derinlerinde yatan travmalar su yüzüne çıkacak.

İlişkiler de şekil değiştirecek: Ona da kendinize dürüst olma zamanı geldi...

Aşk hayatındaki dinamikler değişecek. Eğer aklınızda 'Gerçekten birbirimize ne kadar açığız? Bir şeyler gizleniyor mu?' gibi sorular varsa, yandınız. Samimiyet ve güven arayışı artacak.

Nihayet sırlar da açığa çıkacak. Kendinizi ve başkalarını manipüle etmek, ikna etmek isteyebilirsiniz! Ama bu hiç kolay olmayacak, çünkü bugünlerde gizli olan açığa çıkma eğiliminde!

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Sezgilerinize güvenin: Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir!

Sezgilerinize güvenin: Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir!

'Perde arkasını araştırma zamanı', diyor Dinçer Güner! İnsanların gerçek niyetini, sözlerin ardındaki derin anlamı, gerçek duyguları ve ruh hallerini çözeceksiniz. Dikkatli olun aşırı farkındalık ya da derin sezgisel yaklaşımlar; gereksiz şüphecilik ile paranoyaklığın da habercisi olabilir.

"Güvenlik ihtiyacımız fazlasıyla artar."

"Güvenlik ihtiyacımız fazlasıyla artar."

Çevrenize duvarlar örebilirsiniz... Kendinizi korumak adına içinize kapanabilirsiniz. Kırgınlıklara mahal vermemek için derin yaralarınıza sarılmayın. Aksine çözüm duygusal iyileşme ve güçlenmede. Çünkü Akrep, sadece acıyı yüzeye çıkarmakla kalmayacak. Bugün yeniden doğacak! Siz de yaralarınızı sarmaya odaklanın.

Güçlenmeye ve yenilenmeye hazır olun!

Güçlenmeye ve yenilenmeye hazır olun!

Ay'ın bu seyahati yalnızca ruhunuzdaki yaraları iyileştirme fırsatı değil! Aynı zamanda köklü meselelere çözüm fırsatı. Duygularınızla, sizi yaralayan olay ya da kişilerle yüzleşin. Yenilenerek, güçlenerek ve iyileşerek bu dönemden daha sağlam bir şekilde çıkacaksınız. Artık daha güçlü ve iyi olacaksınız.

Güner, bu güçlü astrolojik olayı "Kısacası, Ay Akrep burcundayken hayatımıza derin bir bakış açısı gelir." şeklinde özetliyor.

Güner, bu güçlü astrolojik olayı "Kısacası, Ay Akrep burcundayken hayatımıza derin bir bakış açısı gelir." şeklinde özetliyor.

Görünen o ki bahar temizliği için daha iyi bir zaman olamazdı! Kalbinizin derinlerine bakın, dönüşün ve yenilenin! Bu yeniden doğuş fırsatıyla birlikte 2024 yılının tüm zorluklarını aşabilir ve geçmişi telafi edebilirsiniz.

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