Dinçer Güner Açıkladı! Etkisi 5 Gün Sürecek 'Evlenme, Ev Alma ve Yatırım Yapma Zamanı'

Yaşam enerjilerini, güç ve iradeyi temsil eden Mars ile otorite ve kararlılığı sembolize eden Satürn arasında üçgen açı meydana geliyor! Bu iki güçlü gezegen arasındaki açı, hayatımıza 5 gün boyunca etki edecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner'e göre bu dönemde kararlılık, güç, disiplin ve azim önemli!

Bakalım, bugünlerde Mars ile Satürn arasındaki üçgen açı hayatımıza nasıl etki edecek?

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