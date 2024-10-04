Ekim Ayının 17'sine Kadar ve 17'sinden Sonra Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı

Ekim ayı birçok burç için kariyer, fırsat ve para demek. Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, özellikle 17 Ekim'e kadar Terazi, İkizler ve Kovaların, 17 Ekim'den sonra ise Akrepler, Balıklar ve Yengeçlerin paraya para demeyeceğini açıkladı.

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