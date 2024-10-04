Ekim Ayının 17'sine Kadar ve 17'sinden Sonra Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı
Ekim Ayının 17'sine Kadar ve 17'sinden Sonra Parayı Bulacak Burçlar Açıklandı
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Astrolojiyle yakından ilgilenenler Ekim ayında hangi burcu nelerin beklediğini merak ediyor. Bu noktada özellikle Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un açıklamaları dikkat çekti.
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Ekim ayı, gökyüzündeki hareketlerle birlikte birçok burç için kariyer ve fırsatlar açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.
Ulusoy'un açıklamalarına göre, 17 Ekim’e kadar Terazi, İkizler ve Kova burçları parayla ilgili olumlu gelişmeler yaşayacak.
17 Ekim'den sonra ise Akrepler, Balıklar ve Yengeçler için mali durumlarında büyük bir iyileşme söz konusu.
Akreplerin kararlılığı, Balıkların hayal gücü ve Yengeçlerin koruyucu doğası, bu dönemde finansal başarı getirebilir.
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İşte Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy'un açıklamaları:
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