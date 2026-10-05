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Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Ekim 2026 Togg Fiyat Listesi: Togg T10X ve T10F Güncel Fiyatlar 2026

Otomobil Fiyatları otomobil Togg
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 17:59
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Ekim ayında otomobil markalarının fiyat listeleri belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası Togg, T10X ve T10F modellerinin ardından, T6X modelini duyurdu. Bu modelin, şu anki cari fiyatlara göre çok daha uygun fiyatlardan satışa sunulması bekleniyor. Ayrıca Togg sahibi olmak isteyenleri finansman destekleri de bekliyor.

Peki Togg T10X ne kadar? T10F satış fiyatı ne kadar?

İşte Togg Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

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Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Togg Ne Kadar, Togg'a Zam Geldi mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) sunduğu faizsiz kredi imkanlarıyla yeni alıcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Togg, Ekim ayında geçerli olacak fiyat listelerini ve kredi imkanlarını duyurdu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Togg T10X Fiyat Listesi Ekim 2026

Togg T10X Fiyat Listesi Ekim 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL

  • V2 4More Obsidiyen 3.218.137 TL

Fiyatlar, an itibarıyla geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg T10F Fiyat Listesi Ekim 2026

Togg T10F Fiyat Listesi Ekim 2026

  • V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL

  • V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL

  • V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL

  • V2 4More 3.217.937 TL

Fiyatlar, an itibarıyla geçerli olup araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınacaktır.

Togg Ekim Ayı Finansman Desteği

Togg Ekim Ayı Finansman Desteği

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X ve T10F Özellikleri

Togg T10X Özellikleri

  • Motor Gücü: 160 kW

  • Beygir Gücü: 218 HP

  • Tork: 350 Nm

  • Azami Hız: 180 km/s

  • 0-100 km/s: 7.8 saniye

  • Ortalama Yakıt Tüketimi: 16.9 kWh/100km

  • Ağırlık: 2126 kg

  • Bagaj Hacmi: 441 litre

  • Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM)

Togg T10F Özellikleri

  • Menzil: 623 km (uzun menzil ile)

  • Maksimum Beygir Gücü: 320 kW (Çift motor seçeneği ile)

  • 0-100 km/s: 7.5 saniye

  • Şarj (%20’den %80’e): 28 dakika

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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