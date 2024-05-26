Eğer Orada Olsan Hangi Ekonomik Krizi Önlerdin?
Eğer Orada Olsan Hangi Ekonomik Krizi Önlerdin?
Tarihte sayısız ekonomik kriz yaşandı ve tüm dünya, bu krizleri konuştu. Doğal olarak tüm dünya da etkilendi. Peki elinde olsa hangi ekonomik krizi engellerdin?
Testi çöz ve öğren!
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1. Başlıyoruz! Maaş günü geldi ve hesabına para yatırıldı! 🤑 İlk işin ne olur?
2. Tarih ile aran nasıl, okuyup araştırır mısın?
3. Hiç beklemediğin bir anda bir masraf çıktığında ne yaparsın?
4. Yatırım yapacak olsan nereye yönelirsin diye sorsak?
5. Şunu merak ettik: Birikim yapmak için nasıl bir yol izliyorsun?
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