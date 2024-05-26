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Eğer Orada Olsan Hangi Ekonomik Krizi Önlerdin?

etiket Eğer Orada Olsan Hangi Ekonomik Krizi Önlerdin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 17:01

Tarihte sayısız ekonomik kriz yaşandı ve tüm dünya, bu krizleri konuştu. Doğal olarak tüm dünya da etkilendi. Peki elinde olsa hangi ekonomik krizi engellerdin?

Testi çöz ve öğren!

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1. Başlıyoruz! Maaş günü geldi ve hesabına para yatırıldı! 🤑 İlk işin ne olur?

2. Tarih ile aran nasıl, okuyup araştırır mısın?

3. Hiç beklemediğin bir anda bir masraf çıktığında ne yaparsın?

4. Yatırım yapacak olsan nereye yönelirsin diye sorsak?

5. Şunu merak ettik: Birikim yapmak için nasıl bir yol izliyorsun?

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6. Para konusunda en zorlandığın şey ne peki?

7. Finansal bilgilerini nereden ediniyorsun genellikle?

7. Finansal bilgilerini nereden ediniyorsun genellikle?

8. Son sorudayız! Eğer bir ekonomik krizi önleyebilecek gücün olsa, hangi alanı düzeltirdin?

8. Son sorudayız! Eğer bir ekonomik krizi önleyebilecek gücün olsa, hangi alanı düzeltirdin?

1929, Büyük Buhran!

1929, Büyük Buhran!

Eğer geçmişe gidebilseydin, Büyük Buhran'ı önleme şansın olsaydı muhtemelen bunu başarabilirdin. Senin gibi dikkatli ve hesaplı biri, 1929'daki aşırı spekülasyonları ve piyasa balonunu erkenden fark edebilirdi. Belki de bankalar ve yatırımcılar arasında daha sağlam bir iletişim kurarak, panik satışlarını ve sonrasında gelen yıkıcı durgunluğu engelleyebilirdin. Senin analitik bakış açın ve soğukkanlı yaklaşımın, o dönemin ekonomistlerine büyük bir farkındalık kazandırabilirdi.

2008 Küresel Finans Krizi!

2008 Küresel Finans Krizi!

Senin gibi stratejik düşünen biri, 2008 Küresel Finans Krizi'nin önüne geçebilirdi. Bu krizin temelinde yatan riskli mortgage kredileri ve düzensiz finansal ürünler konusunda kesinlikle bir şeyler yapabilirdin. Belki de daha sıkı düzenlemeler ve şeffaflık ilkesini savunarak, finansal sistemlerin daha sağlam temeller üzerine kurulmasını sağlayabilirdin. Krizin etkilerini azaltacak adımları önererek, pek çok kişi ve kurum için büyük bir fark yaratabilirdin.

1997, Asya Mali Krizi!

1997, Asya Mali Krizi!

Eğer zaman makinen olsaydı ve Asya Mali Krizi'ni önleme şansın olsaydı, kesinlikle bu fırsatı değerlendirirdin. Senin gibi global düşünce yapısına sahip ve önleyici önlemler almayı seven biri, bu krizin yıkıcı etkilerini hafifletebilirdi. Özellikle yüksek riskli yatırımlar ve kısa vadeli borçlanma stratejileri konusunda uyarılarda bulunarak, ülkelerin daha sürdürülebilir finans politikaları geliştirmelerine yardımcı olabilirdin. Böylece, birçok Asya ülkesi için ekonomik istikrarı koruyabilir ve milyonlarca insanın hayatını olumlu yönde etkileyebilirdin.

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