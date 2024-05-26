Eğer geçmişe gidebilseydin, Büyük Buhran'ı önleme şansın olsaydı muhtemelen bunu başarabilirdin. Senin gibi dikkatli ve hesaplı biri, 1929'daki aşırı spekülasyonları ve piyasa balonunu erkenden fark edebilirdi. Belki de bankalar ve yatırımcılar arasında daha sağlam bir iletişim kurarak, panik satışlarını ve sonrasında gelen yıkıcı durgunluğu engelleyebilirdin. Senin analitik bakış açın ve soğukkanlı yaklaşımın, o dönemin ekonomistlerine büyük bir farkındalık kazandırabilirdi.