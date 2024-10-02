Ege’nin Eylül’de Bir Başka Güzel Olan Denizini Deneyimlemek İçin Gidebileceğiniz 10 Koy
Ege’nin Eylül’de Bir Başka Güzel Olan Denizini Deneyimlemek İçin Gidebileceğiniz 10 Koy
Denize girmek sizin için bir eğlenceden çok daha fazlasıysa o zaman güzel koylar keşfetmek de ayrı bir keyiftir! Bu içeriğimizde Ege’deki koylardan bahsettik. Umarız gidip yüzmek için fırsatınız olur…
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1. Cennet Koyu
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2. Akbük Koyu
3. Bördübet Koyu
4. Domuzbükü
5. Palamutbükü
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