Ege’nin Eylül’de Bir Başka Güzel Olan Denizini Deneyimlemek İçin Gidebileceğiniz 10 Koy

Bu sefer ise Datça’nın popüler koylarından biri ile geldik! Palatmutbükü popüler bir koy olmasına rağmen özellikle de Eylül ayında çok daha sakin olduğu için kesinlikle gitmenizi öneririz. Burada Eylül ayında suyun sıcaklığı hala denize girmek için ideal oluyor. Ayrıca turistlerin sayısı da azaldığı için temiz, berrak bir denizde yüzebilirsiniz.