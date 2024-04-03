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Ece Üner'in Seçim Sonrası Yaşananlara Dair Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Dikkat Çekti

Ece Üner'in Seçim Sonrası Yaşananlara Dair Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Dikkat Çekti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.04.2024 - 09:37

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yaşananlara yönelik sunucu Ece Üner sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, izinsiz gösteri ve yürüyüşü yapanlara yönelik düzenlenen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, izinsiz gösteri ve yürüyüşü yapanlara yönelik düzenlenen çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "2 Nisan 2024 Salı günü izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, Bölücü Terör Örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerimize taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren; Van, Hakkâri, Siirt, Batman, Şırnak, İzmir olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Sunucu Ece Üner, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Üner, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi 👇

Sunucu Ece Üner, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Üner, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi 👇
twitter.com

'Çifte tuzak! Sokağa çıkıp hakkını arayana dert, aramayana ayrı dert olacaklar diye düşünüyorum! 

1. Senaryo terörist yaftası yersin!

2. Senaryo sarı öküzü verdin, sıradaki sensin!

Dikkat!

Bu tweet Van özelinde atılmadı! Genel bir tehlikeye dikkat çekmek için atıldı. Sıra kazanılan tüm illere gelebilir. Ayrıca Van adayı terör destekçisi idiyse niye aday olmasına izin verildi? Şahıs Pkk’lıysa niye aile üyeleri neden Akp’den vekillik yaptı? Polise ve Askere saldıran teröristlerin tabii ki karşısındayım. Halkın meşru hak arayışını sabote eden ve araya karışan PKK yanlılarının tabii ki karşısındayım. Konuyu saptırmayın!!!

Lütfen Sağduyulu Olun Provokasyona Gelmeyin!!'

Üner, bir kişinin kendisine yanıtını da "Bu burada dursun!" diyerek paylaştı.

Üner, bir kişinin kendisine yanıtını da "Bu burada dursun!" diyerek paylaştı.
twitter.com
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