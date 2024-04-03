Ece Üner'in Seçim Sonrası Yaşananlara Dair Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyada Dikkat Çekti

'Çifte tuzak! Sokağa çıkıp hakkını arayana dert, aramayana ayrı dert olacaklar diye düşünüyorum!

1. Senaryo terörist yaftası yersin!

2. Senaryo sarı öküzü verdin, sıradaki sensin!

Dikkat!

Bu tweet Van özelinde atılmadı! Genel bir tehlikeye dikkat çekmek için atıldı. Sıra kazanılan tüm illere gelebilir. Ayrıca Van adayı terör destekçisi idiyse niye aday olmasına izin verildi? Şahıs Pkk’lıysa niye aile üyeleri neden Akp’den vekillik yaptı? Polise ve Askere saldıran teröristlerin tabii ki karşısındayım. Halkın meşru hak arayışını sabote eden ve araya karışan PKK yanlılarının tabii ki karşısındayım. Konuyu saptırmayın!!!

Lütfen Sağduyulu Olun Provokasyona Gelmeyin!!'