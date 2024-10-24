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Durmaksızın Hapşıran Batmanlı Benazir'e Nihayet Teşhis Konuldu

Durmaksızın Hapşıran Batmanlı Benazir'e Nihayet Teşhis Konuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
24.10.2024 - 12:40

Batman’da yaşayan ve 18 Eylül’den bu yana hapşıran 24 yaşındaki Benazir Aydın’a sonunda teşhis konuldu. Tedavisi için Ankara’ya sevk edilen Aydın’da ‘hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi bir durum’ tespit edildi. Genç kadın taburcu edildi.

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Batman’da yaşayan Benazir Aydın, 18 Eylül’de hapşırmaya başladı ve durmayan hapşırık nedeniyle hastaneye başvurdu.

Batman’da yaşayan Benazir Aydın, 18 Eylül’de hapşırmaya başladı ve durmayan hapşırık nedeniyle hastaneye başvurdu.

Serum tedavisi uygulanan Aydın’ın hapşırık nöbetleri devam etti. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Aydın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Serum tedavisi uygulanan Aydın’ın hapşırık nöbetleri devam etti. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Aydın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Aydın’a bir ayı aşkı süre sonunda teşhis konuldu. Bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi durum tespit edildi.

Aydın’a bir ayı aşkı süre sonunda teşhis konuldu. Bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi durum tespit edildi.

Tedavi sonucunda Aydın’ın hapşırık nöbetleri son buldu ve bugün taburcu edildi.

Tedavi sonucunda Aydın’ın hapşırık nöbetleri son buldu ve bugün taburcu edildi.

Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner, durumun dünyada görülen bir nadir vaka olduğunu dile getirdi:

Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner, durumun dünyada görülen bir nadir vaka olduğunu dile getirdi:

“Böyle bir vaka, bu kliniğimizde ya da hastanemizde şu ana kadar görmedik. Dünya literatüründe de nadiren birkaç vaka bildirilmiş tam olarak birebir aynısı olmasa da ama bu vaka gerçekten sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka.'

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