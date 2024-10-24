Durmaksızın Hapşıran Batmanlı Benazir'e Nihayet Teşhis Konuldu

“Böyle bir vaka, bu kliniğimizde ya da hastanemizde şu ana kadar görmedik. Dünya literatüründe de nadiren birkaç vaka bildirilmiş tam olarak birebir aynısı olmasa da ama bu vaka gerçekten sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için de uluslararası ölçekte nadir bir vaka.'