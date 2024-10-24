Durmaksızın Hapşıran Batmanlı Benazir'e Nihayet Teşhis Konuldu
Durmaksızın Hapşıran Batmanlı Benazir'e Nihayet Teşhis Konuldu
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Batman’da yaşayan Benazir Aydın, 18 Eylül’de hapşırmaya başladı ve durmayan hapşırık nedeniyle hastaneye başvurdu.
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Serum tedavisi uygulanan Aydın’ın hapşırık nöbetleri devam etti. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Aydın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Aydın’a bir ayı aşkı süre sonunda teşhis konuldu. Bağışıklık sisteminin aşırı yanıtı sonucunda hapşırık refleksini uyaran sinirlerde iltihabi durum tespit edildi.
Tedavi sonucunda Aydın’ın hapşırık nöbetleri son buldu ve bugün taburcu edildi.
Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Enes Şahiner, durumun dünyada görülen bir nadir vaka olduğunu dile getirdi:
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