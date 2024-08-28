Dünyayı Değiştirecek Filmler: Sosyal ve Kültürel Etkisi ile İnsanı Büyüleyen 10 Sinema Harikası
Dünyayı Değiştirecek Filmler: Sosyal ve Kültürel Etkisi ile İnsanı Büyüleyen 10 Sinema Harikası
İnsanlık tarihinde yaşanan sosyal ve kültürel olaylar filmler sayesinde bizlere sunulur. Böylece ufkumuz genişler ve daha eleştirel gözlerle yaşananlara bakarız. Duygularımızın yanı sıra düşünce tarzımıza da etki edin filmlere gelin birlikte bakalım!
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1. The Shawshank Redemption
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2. The Godfather
3. Schindler's List
4. 12 Angry Men
5. Inception
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