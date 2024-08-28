Dünyayı Değiştirecek Filmler: Sosyal ve Kültürel Etkisi ile İnsanı Büyüleyen 10 Sinema Harikası

IMDb: 8.7

Bir şeye iyi ya da kötü nasıl deriz, neye göre deriz? Neden-sonuç ilişkisini zorunlu kılan nedir? Bunlar gibi birçok felsefi soruyu ele alan bu filmin yönetmeni Milos Forman'dır. Akıl hastanesindeki insanların özgürlük ve bireysellik adına kalkıştıkları mücadeleyi gözler önüne sererek otoritenin nasıl baskı kurduğunu da bize aktarmaktadır.