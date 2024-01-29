Dünyanın Yeni En Büyük Yolcu Gemisi Icon of the Seas, Tüm Uyarılara Rağmen Denize Açıldı!
Dünyanın Yeni En Büyük Yolcu Gemisi Icon of the Seas, Tüm Uyarılara Rağmen Denize Açıldı!
Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas, yapımının tamamlanmasından iki hafta sonra ilk yolcuğuna çıktı. 👇
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Dünyanın en büyük yolcu gemisi Icon of the Seas, bugün itibariyle ilk yolculuğuna çıktı.
Efsane Titanik'ten tam 5 kat daha büyük boyuttaki yeni gemi, ABD'nin Miami Limanı'ndan denize açılarak, 7 günlük Karayip turuna başladı.
Dünyanın dört bir yanındaki çevre savunucuları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışan geminin yakıtı nedeniyle havaya zarar verebileceği konusu hakkında uzmanlara ve yolculara yaptığı uyarılarını sürdürüyor.
Çevreye verebileceği olası zararlar nedeniyle henüz yapım aşamasına bile büyük tepkilere maruz kalan geminin, yolculuk esnasında atmosfere oldukça güçlü bir sera gazı olan metanı sızdırma riskinin bulunduğu belirtiliyor.
Tüm bunlara rağmen Royal Caribbean firmasının işletmeciliği ile denize açılan gemi, kişi başı 1.723 ila 2.639 dolar arasında değişen biletleri ile yolcularını bekliyor.
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Yaklaşık 2 milyar dolar gibi dudak uçuklatan bir maliyetle inşa edilen 365 metre uzunluğundaki Icon of the Seas, 7,600 yolcu kapasitesine ve 20 ana güverteye ev sahipliği yapıyor.
Toplamda 2 bin 350 kişilik mürettebatın hizmet verdiği gemide, 40'tan fazla restoran, bar ve salonun yanında, dünyanın en büyük su parkı da yolcuların beğenisine sunuluyor.
İlk seyahati için tüm biletlerin tükendiği Icon of the Seas, Karayipler seferi boyunca ilk olarak ABD Virgin Adaları'ndaki Charlotte Amalie Limanı'nda duracak.
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