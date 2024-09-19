Dünyanın Takip Ettiği Konuşma: Hizbullah Lideri Nasrallah’ın Konuşmasında “İntikam” Esintisi!
Dünyanın Takip Ettiği Konuşma: Hizbullah Lideri Nasrallah’ın Konuşmasında “İntikam” Esintisi!
İsrail’in geçtiğimiz günlerde Lübnan’daki Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazı ve telsizleri patlamasıyla binlerce kişi yaralanmıştı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, saldırılar sonrasında bugün ilk kez kameraların karşısına geçip açıklama yaptı. Konuşmanın yapıldığı yerde arka planda intikamı simgeleyen kırmızı renk yer aldı. Ayrıca Hac Suresi 39. ayetteki 'Saldırıya uğrayanlara zulme mâruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kādirdir.' ifadeleri de ekrana yansıdı.
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İsrail, Hizbullah yanlılarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak toplam 37 kişiyi öldürmüş, 5 binden fazla kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.
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İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırı ve askeri güçlerinin çoğunu kuzeye kaydırması, Orta Doğru’da savaş ihtimalini yine yükseltti.
Olaylardan sonra herkesin ne diyeceğini merak ettiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise bugün kameraların karşısına geçti.
İntikam renkleri olan kırmızı arka planla konuşan Nasrallah; “İsrail dakikalar içinde 5 bin kişiyi öldürmeye çalıştı. Bu bir savaş suçu veya savaş ilanı.” ifadelerini kullandı.
Düşman İsrail’in arkasındaki güçler sayesinde teknolojik olarak üstün olduklarını bildiklerini söyleyen Nasrallah; “Biz bunları bilerek bu savaşa girdik. İsrail’in Gazze saldırısı bitmeden kuzeydeki çatışmalarımıza son vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun savaşacağız.” dedi.
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Nasrallah ayrıca, İsrail güçlerinin Lübnan’a adım atmaları halinde onlara cehennemi yaşatacaklarını da sözlerine ekledi.
Nasrallah’ın konuşma yaptığı sırada İsrail cephesinden ise ilginç bir haber geldi. Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan’a karşı yapılacak savaş planını onayladı ve Lübnan’a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildi.
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