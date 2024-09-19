Dünyanın Takip Ettiği Konuşma: Hizbullah Lideri Nasrallah’ın Konuşmasında “İntikam” Esintisi!

İsrail’in geçtiğimiz günlerde Lübnan’daki Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazı ve telsizleri patlamasıyla binlerce kişi yaralanmıştı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, saldırılar sonrasında bugün ilk kez kameraların karşısına geçip açıklama yaptı. Konuşmanın yapıldığı yerde arka planda intikamı simgeleyen kırmızı renk yer aldı. Ayrıca Hac Suresi 39. ayetteki 'Saldırıya uğrayanlara zulme mâruz kaldıkları için savaş izni verildi. Allah onları muzaffer kılmaya elbette kādirdir.' ifadeleri de ekrana yansıdı.