Dünyanın Enerji Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Enerji, insanlık tarihinin temel taşlarından biri. Ateşin bulunmasından kömür ve petrolün hayatımıza girmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişine kadar enerji, her dönemde hayatımızı şekillendirdi. Peki enerji tarihine dair ne kadar bilgi sahibisin?