Dünyanın Enerji Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Dünyanın Enerji Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Enerji, insanlık tarihinin temel taşlarından biri. Ateşin bulunmasından kömür ve petrolün hayatımıza girmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişine kadar enerji, her dönemde hayatımızı şekillendirdi. Peki enerji tarihine dair ne kadar bilgi sahibisin?
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Basit bir soru ile başlayalım: İnsanlığın ilk enerji kaynağı, bunlardan hangisiydi?
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Kömürün hangi dönemde enerji kaynağı olarak kullanıldığını biliyor musun?
Petrol, enerji üretiminde hangi yüzyılda önem kazandı?
İlk rüzgar türbini nerede inşa edildi diye sorsak?
Doğalgaz, enerji üretiminde ilk başta neden etkili kullanılamıyordu?
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Nükleer enerji, 1950'lerde ortaya çıktı. Bu doğru mu sence?
1970’lerdeki enerji krizleri en çok hangi enerji kaynağıyla ilişkilendirildi?
Paris Anlaşması, enerji sektöründe neyi hedefliyor diye soralım ve testimizi bitirelim!
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