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Dünyanın Enerji Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Dünyanın Enerji Tarihine Ne Kadar Hakimsin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 17:01

Enerji, insanlık tarihinin temel taşlarından biri. Ateşin bulunmasından kömür ve petrolün hayatımıza girmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarının yükselişine kadar enerji, her dönemde hayatımızı şekillendirdi. Peki enerji tarihine dair ne kadar bilgi sahibisin?

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Basit bir soru ile başlayalım: İnsanlığın ilk enerji kaynağı, bunlardan hangisiydi?

Kömürün hangi dönemde enerji kaynağı olarak kullanıldığını biliyor musun?

Kömürün hangi dönemde enerji kaynağı olarak kullanıldığını biliyor musun?

Petrol, enerji üretiminde hangi yüzyılda önem kazandı?

İlk rüzgar türbini nerede inşa edildi diye sorsak?

Doğalgaz, enerji üretiminde ilk başta neden etkili kullanılamıyordu?

Doğalgaz, enerji üretiminde ilk başta neden etkili kullanılamıyordu?
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Nükleer enerji, 1950'lerde ortaya çıktı. Bu doğru mu sence?

1970’lerdeki enerji krizleri en çok hangi enerji kaynağıyla ilişkilendirildi?

Paris Anlaşması, enerji sektöründe neyi hedefliyor diye soralım ve testimizi bitirelim!

Paris Anlaşması, enerji sektöründe neyi hedefliyor diye soralım ve testimizi bitirelim!

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Ma Belle
Ma Belle
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