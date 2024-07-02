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Dünyanın En Kötü Endüstriyel Tasarımıyla Mimar Selim Bey'e Taş Çıkartan Peçetelik

Dünyanın En Kötü Endüstriyel Tasarımıyla Mimar Selim Bey'e Taş Çıkartan Peçetelik

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.07.2024 - 10:43

Endüstriyel tasarımların kullanıcıya hizmet eden bir amacı olmalı değil mi? Kullanışlı tasarımlarıyla hayatımızı kolaylaştırmalı mesela. Fakat tüm dünyada yaygın olan öyle bir tasarım var ki amacını yerine getirmemeye yemin etmiş sanki!

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Mimar Selim Bey, Evim Şahane adlı programla hayatlarımıza girmişti hatırlarsanız.

Mimar Selim Bey, Evim Şahane adlı programla hayatlarımıza girmişti hatırlarsanız.

İnsanların evlerini yenileyen Mimar Selim Bey'in tasarımları, o yıllarda oldukça beğeniliyordu. Tasarımlar, tamamen kendine özgü ve oldukça da yaratıcıydı doğrusu.

Fakat yıllar içerisinde bu tasarımlar, goygoycuların diline düşmeyi de başardı.

Şimdilerde ise herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bu peçetelik tasarımı gündemimizde.

Şimdilerde ise herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bu peçetelik tasarımı gündemimizde.
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Mimar Selim Bey'in şimdilerde goygoyunu yaptığımız tasarımları bile daha iyidir...

Mimar Selim Bey'in şimdilerde goygoyunu yaptığımız tasarımları bile daha iyidir...
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Genelde kapalı peçetelik.

Genelde kapalı peçetelik.
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Durum bu kadar ciddi aslında.

Durum bu kadar ciddi aslında.
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Mimar Selim Bey'in nazara gelen kişiye yaptığı tasarım.

Mimar Selim Bey'in nazara gelen kişiye yaptığı tasarım.
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Yıllar yıllar önce tuvalet kağıdını kullanabilen bazı insanlar vardı.

Yıllar yıllar önce tuvalet kağıdını kullanabilen bazı insanlar vardı.
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Tuvalet kağıdı varlığı olması yeterli.

Tuvalet kağıdı varlığı olması yeterli.
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Artık herkes biliyor.

Artık herkes biliyor.
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Kimi üst diyor, kimi alt.

Kimi üst diyor, kimi alt.
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En iyi çözüm bu galiba. 😂

En iyi çözüm bu galiba. 😂
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