Dünyanın En Kötü Endüstriyel Tasarımıyla Mimar Selim Bey'e Taş Çıkartan Peçetelik
Dünyanın En Kötü Endüstriyel Tasarımıyla Mimar Selim Bey'e Taş Çıkartan Peçetelik
Endüstriyel tasarımların kullanıcıya hizmet eden bir amacı olmalı değil mi? Kullanışlı tasarımlarıyla hayatımızı kolaylaştırmalı mesela. Fakat tüm dünyada yaygın olan öyle bir tasarım var ki amacını yerine getirmemeye yemin etmiş sanki!
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Mimar Selim Bey, Evim Şahane adlı programla hayatlarımıza girmişti hatırlarsanız.
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Şimdilerde ise herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bu peçetelik tasarımı gündemimizde.
Mimar Selim Bey'in şimdilerde goygoyunu yaptığımız tasarımları bile daha iyidir...
Genelde kapalı peçetelik.
Durum bu kadar ciddi aslında.
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Mimar Selim Bey'in nazara gelen kişiye yaptığı tasarım.
Yıllar yıllar önce tuvalet kağıdını kullanabilen bazı insanlar vardı.
Tuvalet kağıdı varlığı olması yeterli.
Artık herkes biliyor.
Kimi üst diyor, kimi alt.
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En iyi çözüm bu galiba. 😂
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