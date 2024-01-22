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Dünyanın En Çekici Aksanları ve Dilleri Hangileri? Araştırmaya Göre En Çekici 10 Aksan

etiket Dünyanın En Çekici Aksanları ve Dilleri Hangileri? Araştırmaya Göre En Çekici 10 Aksan

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 23:46

Bazı aksanlar vardır ki, o aksana sahip insanlar konuşmaya başladığında ister istemez çok çekici buluruz. Bu içeriğimizde o çekici aksanlardan bahsedeceğiz. 🔥

Not: Listede yer alan aksanlar farklı bilimsel araştırmalar baz alınarak sıralanmıştır.

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1. İngiliz aksanı

Belki şaşırtıcı gelecek ama çekici aksanlar üzerine yapılan araştırmalarda insanların büyük çoğunluğunun İngiliz aksanını çok çekici bulduğunu ortaya çıkardı. Özellikle de filmlerde maruz kaldığımız bu aksanı kimileri çekici bulurken, kimileri ise aşırı itici bulunuyor.

2. Avustralya aksanı

Özellikle de “r” harfinin telafuz edilmediği Avustralya aksanı, bu yanıyla çekici bulunuyor. İngiliz aksanıyla benzerliği düşünüldüğünde, çekiciliğiyle öne çıkmasına şaşmamalı.

3. İrlanda aksanı

Nicole Kidman, Robert De Niro, Niall Horan.. Bu isimlerin konuşmalarını hatırlıyorsanız, İrlanda aksanının ne kadar çekici olduğu konusunda araştırmaya katılanlarla hemfikir olabilirsiniz!

4. Fransız aksanı

Fransız aksanı ülke içinde bölgeden bölgeye değişiklik gösterse bile değişiklik göstermeyen tek şey, kulağa ne kadar çekici geldiği!

5. İskoç aksanı

İskoç aksanı genellikle İngiliz veya İrlanda aksanıyla karıştırılabiliyor. Ancak konuşurken aslında İskoç aksanının kendine ait bir ritmi vardır. Örneğin “house” kelimesini onlardan “hoose” olarak duyarsınız.

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6. İtalyan aksanı

İtalyan aksanında İngiliz aksanından farklı olarak genellikle kelimelere fazladan bir sesli veya ünsüz harf eklenir. Örneğin “man” kelimesini “man-a” gibi telafuz edebilirler. Bu aksanı çekici hale getiren de bu!

7. Rus aksanı

Rus aksanı konusunda büyük bir tartışma var. Çünkü katılımcıların yarısı Rus aksanını çok çekici bulurken, geri kalan yarısı ise en sinir bozucu aksan olarak bu aksanı görüyor. Seçim sizin diyelim o halde! 😅

8. Latin Amerikalı aksanı

Latin Amerikalı aksanı denildiğinde aklınıza ilk olarak Sofia Vergara geliyorsa, neden bu aksanın çekici bulunduğunu da anlamışsınız demektir!

9. Japon aksanı

Bizce Japon aksanının listede olmasının başlıca sebebi, katılımcıların aynı zamanda bu aksanı “kulağa en akıllıca gelen” aksan olarak görmesi. Çünkü bir çoğumuz için zeka eşittir çekicilik! 🤓

10. Alman aksanı

Geldik son aksanımıza... Alman aksanı, katılımcılara göre kulağa hem çok akıllıca gelen hem de aynı zamanda sinir bozucu bir aksan olarak belirlenmiş. Sinir bozucu bulanların dışındakiler ise aksanın çekici olduğunu düşünmüş.

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kesinlikle ilk sıra Fransız aksanı ikinci de İspanyolca 😇😍