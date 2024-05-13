Dünyanın Dört Bir Yanından Büyüleyici Güzellikteki Binalar Size Seyir Zevki Yaşatacak
Dünyanın Dört Bir Yanından Büyüleyici Güzellikteki Binalar Size Seyir Zevki Yaşatacak
Dünyanın dört bir yanında mimarisiyle bizleri etkileyen eşsiz binalar var. Kimisi yıllar içerisinde tamamlanmış, kimisi bir ülkenin en önemli mirası haline gelmiş. Sosyal medya kullanıcılarının dünya çapından paylaştıkları birbirinden güzel binalar, sizlerin de içinizi açacak.
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Her şey bir sosyal medya kullanıcısının en sevilen binaları sormasıyla başladı.
Köln Katedrali, en popüler cevaplardan birisi oldu.
Hindistan'ın meşhur Taç Mahal'i ise ikinci sırada yerini aldı.
Halk arasında bitmeyen Bazilika olarak anılan, İspanya'nın meşhur Sagrada Familia bazilikası da kesinlikle en etkileyici yapılar arasında.
Tayland'ın Beyaz Tapınağı ise filmlerden fırlamış gibi görünüyor.
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Filmlerden fırlamış gibi görünen bir diğer bina ise kesinlikle Neuschwanstein Şatosu.
Taç Mahali birçoğumuz biliyoruz. Peki ya Hindistan'da yer alan Hawa Mahal?
Bir Parlamento Binası ne kadar güzel olabilir? Macaristan bu konuda rakip tanımıyor.
Yapımına Antik Roma'da milattan önce 27 yılında başlanan Pantheon Binası ise günümüzün en kıymetli yapılarından.
Aziz Petrus Bazilikası ise her bir detayında kaybolmak isteyeceğiniz türden.
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Bir de hangi kafayla yapıldıklarını tam olarak anlayamadıklarımız var.
Yine de çok tatlı değil mi?
Sanatçı değişik bir şeyler denemek istemiş.
Yine de karar sizin!
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