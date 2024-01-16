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Dünyanın Dört Bir Yanındaki Cinsellikle Alakalı 10 İlginç Festival

etiket Dünyanın Dört Bir Yanındaki Cinsellikle Alakalı 10 İlginç Festival

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 23:46

Dünyada her şeyle ilgili festival yapılıyor. Ama bu saydıklarımızı duyunca eminiz çok şaşıracaksınız. Cinsellikle ilgili ilginç festivalleri sizler için derledik. Gelin birlikte bu festivallere bakalım...

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1. Folsom Street Festivali

1. Folsom Street Festivali

Amerika'da yapılan bu festival sokakta gerçekleşiyor. BSDM kültürünün hakim olduğu bu festivalde fetiş kıyafetler giyilerek sokaklarda kutlamalar yapılıyor.

2. Tantrik Festival

2. Tantrik Festival

Tantrik festival bir yere özgü değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkabiliyor. Tantra, cinselliği ve ruhsal bağlantıyı birleştirmeyi amaçlayan bir felsefe. Tantrik festival, bu felsefe üzerine. Bu festivalde tantra eğitimi, meditasyon ve ritüeller yer alıyor.

3. Carnevale di Venezia

3. Carnevale di Venezia

Venedik Karnavalı olarak da anılan bu festival aslında geleneksel bir kutlama. Bu festivale katılanlar özel kostümler giyiyorlar ve maske takıyorlar. Bunu yapmalarındaki amaç kimliklerini gizleyerek erotik bir atmosfer yaratmak.

4. Kanamara Matsuri

4. Kanamara Matsuri

Japonya'da düzenlenen bu festival doğurganlık ve cinsellikle alakalı bir festival. Cinsellikle ilgili en bilinen festivallerden olan Kanama Matsuri festivalinde çeşitli semboller ve renkler yer alıyor.

5. Coney Island Mermaid Parade

5. Coney Island Mermaid Parade

Deniz kızı ve adamı olarak herkesin kostüm giydiği bu festivalde amaç yazın gelişini kutlamak. Çok renkli anların yaşandığı bu festivalde kostümlü insanlar eğlenceli bir sokak geçidi yapıyorlar.

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6. Seks Fuarı

6. Seks Fuarı

Capetown'da düzenlenen Seks Fuarı, tabuları yıkmak için düzenlenmiş bir fuar.  Fuarda çeşitli seks oyuncakları ve yetişkin filmleri tanıtılıyor. Cinsellikle ilgili konuların konuşulduğu bu fuarda seks uzmanları ve terapistler paneller de düzenliyor.

7. Aşk Töreni

7. Aşk Töreni

Almanya'da düzenlenen bu festival; beraberlik, barış ve aşk üzerine inşa ediliyor. Sadece cinsellikle ilgili olmayan bu festival, ilk kez 1997 yılında Hamburg'da gerçekleştirilmiş.

8. Seattle Erotik Sanat Festivali

8. Seattle Erotik Sanat Festivali

Seks ve sanatı bir araya getiren Erotik Sanat Festivali'nde seksle alakalı resim, kitap, film ve heykelleri bulmak mümkün. 3 gün boyunca devam eden bu festivalde cinsellik sanatsal bir bakış açısıyla sunuluyor.

9. HUMP!

9. HUMP!

Bu festival sinemaseverlerin hoşuna gidebilecek bir festival. Amatör seks sinemasından erotik filmlere kadar her türlü cinsellik içerikli film bu festivalde izleniyor. İzlendikten sonra birlikte bu filmler değerlendiriliyor.

10. Eroticon

10. Eroticon

Comic-Con'a benzeyen bu festivalde yine çizgi roman karakterleri gibi giyiniliyor. Comic-Con'dan farkı ise bu festivalde giyilen kıyafetlerin çok daha erotik olması.

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