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Dünyanın Çok da Kötü Bir Yer Olmadığını Kanıtlayan Pozitif Hikayeler

Dünyanın Çok da Kötü Bir Yer Olmadığını Kanıtlayan Pozitif Hikayeler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.07.2024 - 09:49

Son yıllarda dünyanın iyi bir yer olduğuna dair olan inancınızı kaybetmiş olabilirsiniz. Birazdan okuyacağınız bazı istisnalar ise inancınızı yeniden yeşertebilir. 

Tıpkı kurak bir bölgeyi yeşertmeyi başaran emekli orman mühendisi Hikmet Kaya gibi.

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1. Sinop'un Boyabat ilçesinde orman mühendisi olarak çalışan Hikmet Kaya, zamanının çoğunu kırsal bölgeleri ağaçlandırarak geçirdi.

1. Sinop'un Boyabat ilçesinde orman mühendisi olarak çalışan Hikmet Kaya, zamanının çoğunu kırsal bölgeleri ağaçlandırarak geçirdi.

Köylünün de yardımıyla 25 yılda 30 milyona yakın ağaç diken Hikmet Kaya'nın bu guru pozu, paha biçilemez!

2. Kaliforniya otoyol devriye memuru olan Kevin Briggs, iki yüzden fazla insanın köprüden atlamasını engelledi.

2. Kaliforniya otoyol devriye memuru olan Kevin Briggs, iki yüzden fazla insanın köprüden atlamasını engelledi.

Briggs, Kevin Berthia'yı engellemek için yaklaşık 90 dakika boyunca onunla konuşmuştu. Berthia daha sonra evlenmiş, birden fazla çocuk sahibi olmuş ve intiharı önleyici çalışmalar yapmıştı.

On yıl sonra, çok daha iyi koşullar altında aynı köprüde buluştular!

3. John Unger, her gece köpeğini suda yüzdürüyordu. Artrit teşhisi konan köpeğinin yalnızca birkaç hafta ömrü kalmıştı. Köpeğinin son günlerinde ise onun acısını azaltmak için elinden geleni yapıyordu.

3. John Unger, her gece köpeğini suda yüzdürüyordu. Artrit teşhisi konan köpeğinin yalnızca birkaç hafta ömrü kalmıştı. Köpeğinin son günlerinde ise onun acısını azaltmak için elinden geleni yapıyordu.

4. Henüz iki yaşındayken yangından kurtarıp kalp mesajıyla hayata döndürdüğü kişinin 23 yıl sonra çocuğunu kucağına aldı!

4. Henüz iki yaşındayken yangından kurtarıp kalp mesajıyla hayata döndürdüğü kişinin 23 yıl sonra çocuğunu kucağına aldı!

Xavier Lewis 2 yaşındayken çıkan bir yangında evinde mahsur kalmıştı. İtfaiyeci Jeff Ohs onu tepkisiz halde bumuş, kurtarmış ve kalp masajıyla hayata döndürmüştü.

5. João Paulo Araujo Gomes, sokaklara terk edilmiş köpekleri kurtarıp, besleyip yıkıyor. Her ayinde ise bir köpeği sahiplendiriyor.

5. João Paulo Araujo Gomes, sokaklara terk edilmiş köpekleri kurtarıp, besleyip yıkıyor. Her ayinde ise bir köpeği sahiplendiriyor.

Kim bilir kaç tane köpeğin yeni bir yuvası oldu...

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6. 20 yıl boyunca 2.7 milyon ağaç diken çift, yaşadıkları bölgeyi kuraklık tehlikesinden kurtarmayı başardı.

6. 20 yıl boyunca 2.7 milyon ağaç diken çift, yaşadıkları bölgeyi kuraklık tehlikesinden kurtarmayı başardı.
www.boredpanda.com

Foto muhabiri Sebastiao Salgado 1994 yılında yaşadığı yere gelince, ne kadar tahrip edildiğini görmüş ve bu duruma oldukça üzülmüştü. Daha sonra eşiyle birlikte, yaşadıkları yeri yeşillendirmeye başladılar.

1.500 dönümden fazla yağmur ormanı restore edildi, 293 bitki türü, 172 kuş türü ve 33 hayvan türü bölgede yaşamaya başladı!

7. Çinli sanatçı Cai Guo-Qiang, hayallerini her zaman destekleyen büyükannesi için "cennete giden bir merdiven" eserini tasarladı.

7. Çinli sanatçı Cai Guo-Qiang, hayallerini her zaman destekleyen büyükannesi için "cennete giden bir merdiven" eserini tasarladı.

8. John Burley, hastanede uzun süre kalacağı için köpeğini barınağa teslim etmek zorunda kalmıştı.

8. John Burley, hastanede uzun süre kalacağı için köpeğini barınağa teslim etmek zorunda kalmıştı.

Burley'nin hemşiresi durumu öğrenmiş ve köpeği sahiplenmişti. Köpeğini her gün John'u ziyarete getirdi ve taburcu olur olmaz John köpeğine yeniden kavuştu.

9. Otizmi ve epilepsisi olan Glenn Buratti'nin doğum günü partisine sınıfındaki 16 çocuktan hiçbiri gelmemişti.

9. Otizmi ve epilepsisi olan Glenn Buratti'nin doğum günü partisine sınıfındaki 16 çocuktan hiçbiri gelmemişti.

Annesi, bütün çocukları davet etmiş olmasına rağmen doğum gününe kimse gelmemişti. Facebook'tan yardım isteyen kadına büyük bir destek geldi.

İtfaiyeciler, polisler ve başka birçok çocuk hediyelerle doğum günü partisine geldiler.

10. Sokağa terk edilen ve istismar edilen Graycie adındaki bu köpek, barınakta da yemek yemeyi reddediyordu.

10. Sokağa terk edilen ve istismar edilen Graycie adındaki bu köpek, barınakta da yemek yemeyi reddediyordu.

Dr. Andy Mathis, köpeğin güvenini kazanmak ve onun yemek yemesini sağlamak için kafese giriyor, onunla birlikte yemek yiyordu.

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