Dünyanın Çok da Kötü Bir Yer Olmadığını Kanıtlayan Pozitif Hikayeler

Briggs, Kevin Berthia'yı engellemek için yaklaşık 90 dakika boyunca onunla konuşmuştu. Berthia daha sonra evlenmiş, birden fazla çocuk sahibi olmuş ve intiharı önleyici çalışmalar yapmıştı.

On yıl sonra, çok daha iyi koşullar altında aynı köprüde buluştular!