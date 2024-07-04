Dünyanın Çok da Kötü Bir Yer Olmadığını Kanıtlayan Pozitif Hikayeler
Dünyanın Çok da Kötü Bir Yer Olmadığını Kanıtlayan Pozitif Hikayeler
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1. Sinop'un Boyabat ilçesinde orman mühendisi olarak çalışan Hikmet Kaya, zamanının çoğunu kırsal bölgeleri ağaçlandırarak geçirdi.
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2. Kaliforniya otoyol devriye memuru olan Kevin Briggs, iki yüzden fazla insanın köprüden atlamasını engelledi.
3. John Unger, her gece köpeğini suda yüzdürüyordu. Artrit teşhisi konan köpeğinin yalnızca birkaç hafta ömrü kalmıştı. Köpeğinin son günlerinde ise onun acısını azaltmak için elinden geleni yapıyordu.
4. Henüz iki yaşındayken yangından kurtarıp kalp mesajıyla hayata döndürdüğü kişinin 23 yıl sonra çocuğunu kucağına aldı!
5. João Paulo Araujo Gomes, sokaklara terk edilmiş köpekleri kurtarıp, besleyip yıkıyor. Her ayinde ise bir köpeği sahiplendiriyor.
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6. 20 yıl boyunca 2.7 milyon ağaç diken çift, yaşadıkları bölgeyi kuraklık tehlikesinden kurtarmayı başardı.
7. Çinli sanatçı Cai Guo-Qiang, hayallerini her zaman destekleyen büyükannesi için "cennete giden bir merdiven" eserini tasarladı.
8. John Burley, hastanede uzun süre kalacağı için köpeğini barınağa teslim etmek zorunda kalmıştı.
9. Otizmi ve epilepsisi olan Glenn Buratti'nin doğum günü partisine sınıfındaki 16 çocuktan hiçbiri gelmemişti.
10. Sokağa terk edilen ve istismar edilen Graycie adındaki bu köpek, barınakta da yemek yemeyi reddediyordu.
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