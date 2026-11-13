Dünyada Sadece Antalya'da Yetişiyor: Bu Çiçeğe Zarar Vermenin Cezası 699 Bin Lira
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Doğada gördüğünüz güzel bir çiçeği koparmak masum bir hareket gibi gelebilir. Ama Antalya'da sonbaharda açan bir çiçek için bu hareketin bedeli oldukça ağır olabilir.
Dünyada yalnızca Antalya'da yetişen Termessos çiğdemi, lila renkli çiçekleriyle bu aralar yeniden açtı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Deniz, bu endemik türün neden korunması gerektiğini anlattı.
İşte detaylar...
Termessos çiğdemi, dünyada yalnızca Antalya'da yetişen çok lokal bir endemik tür.
Yüzünü yalnızca sonbaharda gösteriyor.
"Bir tane koparsam ne olur ki?" demeyin!
Biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin cezası 699 bin 245 lira.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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