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Dünyada Sadece Antalya'da Yetişiyor: Bu Çiçeğe Zarar Vermenin Cezası 699 Bin Lira

Dünyada Sadece Antalya'da Yetişiyor: Bu Çiçeğe Zarar Vermenin Cezası 699 Bin Lira

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 10:39
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Doğada gördüğünüz güzel bir çiçeği koparmak masum bir hareket gibi gelebilir. Ama Antalya'da sonbaharda açan bir çiçek için bu hareketin bedeli oldukça ağır olabilir.

Dünyada yalnızca Antalya'da yetişen Termessos çiğdemi, lila renkli çiçekleriyle bu aralar yeniden açtı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Deniz, bu endemik türün neden korunması gerektiğini anlattı.

İşte detaylar...

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Termessos çiğdemi, dünyada yalnızca Antalya'da yetişen çok lokal bir endemik tür.

Termessos çiğdemi, dünyada yalnızca Antalya'da yetişen çok lokal bir endemik tür.

Prof. Dr. Gökhan Deniz'e göre Termessos Antik Kenti, tarihi dokusu kadar doğal biyoçeşitliliğiyle de öne çıkıyor. Termessos çiğdemi de çok hassas ekolojik koşullarda yetişiyor.

Türün yayılış alanı Termessos Milli Parkı'ndan başlayıp Olimpos Beydağları Milli Parkı'na kadar uzanıyor. Deniz bu durumu 'Dünyada sadece Antalya'yı tercih eden, çok lokal endemik türlerden bir tanesi' sözleriyle anlatıyor.

Yüzünü yalnızca sonbaharda gösteriyor.

Yüzünü yalnızca sonbaharda gösteriyor.

Soğanlı ya da yumrulu bitkiler olarak bilinen geofitler arasında yer alan Termessos çiğdemi, orman ve makilik alanlarda yetişiyor ve sonbahar aylarında çiçek açıyor.

Doğanın renklerini yitirdiği, yaprakların sararıp döküldüğü bu dönemde lila renkli gösterişli çiçekleriyle dikkat çekiyor. Prof. Dr. Deniz'e göre çiçek, sonbaharda doğanın en güzel süslerinden biri.

"Bir tane koparsam ne olur ki?" demeyin!

"Bir tane koparsam ne olur ki?" demeyin!

Endemik bitkilerin doğal ortamlarından koparılması, popülasyonlarının devamını tehlikeye atabiliyor. Prof. Dr. Deniz, yerde gördüğümüz ve 'Bir tane koparsam ne olur ki?' diye düşündüğümüz bir çiçeğin, dünyada yalnızca Antalya'da yetişen bir tür olabileceğini hatırlatıyor.

Akademisyenlerin bile araştırma için tek bir bitkiyi sökmek için çok ciddi izinler aldığını belirten Deniz, '1 bireyi bile sökmeye kıyamıyoruz' diyor.

Biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin cezası 699 bin 245 lira.

Biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin cezası 699 bin 245 lira.

Türkiye'nin endemik bitkileri biyokaçakçılığın da hedefinde. Prof. Dr. Deniz, bitkilerin yaprak, yumru ve DNA örneklerinin izinsiz şekilde toplanabildiğini, yurt içinde ya da yurt dışında yasa dışı yollarla satılabildiğini söylüyor. Yakın geçmişte 660 orkide yumrusunun kaçak yollarla sökülüp yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığını da hatırlatıyor.

Bu tür eylemlerin cezası ise oldukça ağır: Biyolojik çeşitliliğe zarar vermenin idari para cezası 699 bin 245 lira.

Prof. Dr. Deniz, doğada izinsiz bitki ya da hayvan örneği toplandığını görenlerin kolluk kuvvetlerine haber vermesi gerektiğini vurguluyor. Termessos çiğdeminin yanı sıra Likya orkidesi, Çıralı şalbası ve Olimpos şalbası gibi endemik türlerin de korunması gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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