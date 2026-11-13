Dünyada Sadece Antalya'da Yetişiyor: Bu Çiçeğe Zarar Vermenin Cezası 699 Bin Lira

Doğada gördüğünüz güzel bir çiçeği koparmak masum bir hareket gibi gelebilir. Ama Antalya'da sonbaharda açan bir çiçek için bu hareketin bedeli oldukça ağır olabilir.

Dünyada yalnızca Antalya'da yetişen Termessos çiğdemi, lila renkli çiçekleriyle bu aralar yeniden açtı. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Deniz, bu endemik türün neden korunması gerektiğini anlattı.

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