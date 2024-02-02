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Dünyaca Ünlü Türk Doktor Alper Demirbaş Hayatını Kaybetti: Sayısız Organ Nakli Yapmıştı

Dünyaca Ünlü Türk Doktor Alper Demirbaş Hayatını Kaybetti: Sayısız Organ Nakli Yapmıştı

Antalya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 10:52

Organ nakli konusunda dünyanın önde gelen hekimlerinden biri olan Prof. Dr. Alper Demirbaş, 60 yaşında hayatını kaybetti. Demirbaş, bir süredir akciğer kanseri sebebiyle tedavi görüyordu.

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Antalya’da uzun yıllar özel bir hastanede çalışan ve son olarak Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden bulunan Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti.

Antalya’da uzun yıllar özel bir hastanede çalışan ve son olarak Organ Nakli Merkezi Bölüm Başkanlığı görevinden bulunan Prof. Dr. Alper Demirbaş hayatını kaybetti.

Organ nakli için dünyanın önde gelen hekimlerinden biri olan Demirbaş, akciger kanseri sebebiyle İstanbul’da ameliyat olmuş ve kaptığı enfeksiyon sebebiyle Antalya’da tedavi altına alınmıştı.

Organ nakli için dünyanın önde gelen hekimlerinden biri olan Demirbaş, akciger kanseri sebebiyle İstanbul’da ameliyat olmuş ve kaptığı enfeksiyon sebebiyle Antalya’da tedavi altına alınmıştı.

Alper Demirbaş, son olarak şarkıcı Ferdi Tayfur’a yaptığı organ nakli ile gündeme gelmişti.

Alper Demirbaş, son olarak şarkıcı Ferdi Tayfur’a yaptığı organ nakli ile gündeme gelmişti.

Hayatını kaybeden Alper Demirbaş için gazeteci Candaş Tolga Işık’ın paylaşımı 👇

Alper Demirbaş'ın vefat haberi, hayatına dokunduğu hastaların ve hasta yakınları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı 👇

Alper Demirbaş'ın vefat haberi, hayatına dokunduğu hastaların ve hasta yakınları tarafından büyük üzüntü ile karşılandı 👇
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