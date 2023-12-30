Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halıda Elbiselerinin Azizliğine Uğradığı 14 Talihsiz An
Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halıda Elbiselerinin Azizliğine Uğradığı 14 Talihsiz An
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Dünyaca ünlü isimlerin kırmızı halıda giydiği elbiseler, birer sanat eseri gibi. Sahne arkasında bu kıyafetleri bir araya getirmek için çok fazla emek harcanıyor. Ancak bazen hatalar veya kazalar meydana gelebilir. Ünlülerin kırmızı halıda kıyafet kazaları yaşadığı ve bunları nasıl düzelttikleriyle ilgili örnekleri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. 2023'te Londra'da düzenlenen Oppenheimer filminin etkinliğinde Emily Blunt'ın ceketinin düğmesi açıldı. Rol arkadaşı Florence Pugh, Emily'yi örtmek için elini kaldırdı ve düğmeyi takarken, kameraların onu çekmesini engelledi.
2. 2023'te Scream 6 galasında Jenna Ortega, mavi mürekkep lekeleri olan bir elbise giymişti.
3. Zendaya, Spider-Man: No Way Home'un galasında Valentino elbisesini düzeltmek için durakladığında, erkek arkadaşı Tom Holland kameraları engellemek için önüne geçti.
4. 2016 yılında Tarzan'ın Avrupa galasında, Margot Robbie'nin elbisesinin fermuarı çözülmüştü. Rol arkadaşı Alexander Skarsgård, onu düzeltmesine yardım etmek için devreye girdi.
5. 2022 Emmy Ödülleri'nde, Selena Gomez'in elbisesi yukarı toplanmıştı.
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6. Anne Hathaway 2014'te Met Gala'ya yaklaşık bir cadde mesafedeyken hapşırdı ve elbisesi yırtıldı. Anne, "Arabayı kenara çektik, bir otele gittik, terzi buldular ve elbiseyi diktiler." dedi.
7. 2023 Cannes Film Festivali'nde, Heidi Klum, kolları havada poz verirken, üst kısmın hareket etmesine neden oldu ve kazara meme ucunun bir kısmı göründü. Ancak, bu durum onu etkilemedi ve poz vermeye devam etti.
8. 2023'teki Met Gala'dan sonra, Kim Kardashian arabadan indiğinde, elbisesine takıldı, bir dize inci kırıldı ve her yere saçıldı. Ancak bu durumu bir profesyonel gibi yönetti ve hiçbir şey olmamış gibi poz vermeye devam etti.
9. 1998 Oscar ödüllerinde, Minnie Driver elbisesi açılınca kendini kurtarmak için aksesuar kullandı.
10. 2019 Cannes Film Festivali sırasında, Priyanka Chopra Jonas'ın elbisesinin fermuarı, kırmızı halı etkinliğine çıkması gerekenden dakikalar önce yırtıldı.
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11. 2021 Emmy Ödülleri'nde, Mandy Moore'un elbisesinin askısı, Sophia Bush ile kucaklaştığı sırada kopmuştu.
12. 1993 Cannes Film Festivali'ne gitmek üzere olan Kate Beckinsale elbisesiyle ilgili bir sorun yaşadı.
13. 2018 Met Gala gününde, Kylie Jenner elbisesini giymek için aceleyle hareket etti.
14. Elisabetta Canalis, 2010 Oscar ödüllerine hazırlanırken elbisesinin arkasındaki fermuar yırtıldı.
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