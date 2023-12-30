Dünyaca Ünlü İsimlerin Kırmızı Halıda Elbiselerinin Azizliğine Uğradığı 14 Talihsiz An

Dünyaca ünlü isimlerin kırmızı halıda giydiği elbiseler, birer sanat eseri gibi. Sahne arkasında bu kıyafetleri bir araya getirmek için çok fazla emek harcanıyor. Ancak bazen hatalar veya kazalar meydana gelebilir. Ünlülerin kırmızı halıda kıyafet kazaları yaşadığı ve bunları nasıl düzelttikleriyle ilgili örnekleri sizler için derledik. Buyurun...👇