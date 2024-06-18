Dünya Ticareti Testinden Kaç Puan Alacaksın?
Dünya Ticareti Testinden Kaç Puan Alacaksın?
Dünya ticareti ile ilgili neler bildiğini bu testte ölçeceğiz ve kaç puan aldığını da testin sonunda vereceğiz! Bakalım kaç puan alacaksın?
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1. Biraz basit bir soru ile başlayalım. Bu ülkelerden hangisi, 2020 yılında en fazla elektronik cihaz ihraç etti?
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2. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ABD'nin en çok hangi ürüne ek gümrük vergisi koyması yankı uyandırmıştı?
3. Yine yakın bir tarihi soralım: 2021 yılında dünya genelinde en çok hangi ürünün ihraç edildiği biliniyor?
4. O halde yine 2021'den şunu soralım: Hindistan, bu tarım ürünlerinden en çok hangisini ihraç etmişti?
5. Bu anlaşmalardan hangisi, ABD ile Kanada arasındaki en büyük ticaret anlaşmadır diye sorsak?
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