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Dünya Ticareti Testinden Kaç Puan Alacaksın?

etiket Dünya Ticareti Testinden Kaç Puan Alacaksın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 17:01

Dünya ticareti ile ilgili neler bildiğini bu testte ölçeceğiz ve kaç puan aldığını da testin sonunda vereceğiz! Bakalım kaç puan alacaksın?

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1. Biraz basit bir soru ile başlayalım. Bu ülkelerden hangisi, 2020 yılında en fazla elektronik cihaz ihraç etti?

2. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ABD'nin en çok hangi ürüne ek gümrük vergisi koyması yankı uyandırmıştı?

2. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde ABD'nin en çok hangi ürüne ek gümrük vergisi koyması yankı uyandırmıştı?

3. Yine yakın bir tarihi soralım: 2021 yılında dünya genelinde en çok hangi ürünün ihraç edildiği biliniyor?

4. O halde yine 2021'den şunu soralım: Hindistan, bu tarım ürünlerinden en çok hangisini ihraç etmişti?

4. O halde yine 2021'den şunu soralım: Hindistan, bu tarım ürünlerinden en çok hangisini ihraç etmişti?

5. Bu anlaşmalardan hangisi, ABD ile Kanada arasındaki en büyük ticaret anlaşmadır diye sorsak?

5. Bu anlaşmalardan hangisi, ABD ile Kanada arasındaki en büyük ticaret anlaşmadır diye sorsak?
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6. Avrupa Birliği’nin ortak para birimi olan Euro, ilk olarak hangi yılda tedavüle girmiştir?

7. Japonya'nın en büyük ihracat kalemi bunlardan hangisi?

8. Dünya Bankası'nın bir parçası olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ne yapar?

100 üzerinden 40 puan aldın!

Dünya ticareti hakkında öğrenilecek çok şey var ve sen de iyi bir başlangıç yaptın! 40 puanla birlikte, temel bilgileri edinmiş oldun. Daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapabilir, dünya ekonomisi hakkında makaleler okuyabilir veya belgeseller izleyebilirsin. Unutma, her adım bir öğrenme fırsatıdır!

100 üzerinden 70 puan aldın!

Küresel ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kendini geliştirmek için harika bir noktadasın. Farklı ülkelerin ticaret politikalarını ve ekonomik stratejilerini inceleyerek bilgini derinleştirebilirsin. Dünya ekonomisini daha yakından takip etmek için finansal haberleri ve raporları okumaya devam et!

100 üzerinden 90 puan aldın!

Müthiş bir başarı! 90 puanla dünya ticareti ve ekonomisi hakkında oldukça derinlemesine bir bilgiye sahipsin. Bu bilgileri daha da ileriye taşıyarak, küresel ekonomik trendleri ve olayları yakından takip edebilirsin. Belki de bu alanda daha uzmanlaşmak için ileri düzey kaynaklara ve analitik raporlara göz atmak isteyebilirsin. Ekonomi dünyasında bilgili bir birey olarak, öğrendiklerini paylaşmayı ve başkalarını da bu konuda bilgilendirmeyi unutma!

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