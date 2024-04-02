Dünya Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Dünya Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Zamanın derinliklerine bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Eğer geçmişin büyüsüne kapılmaya ve tarih bilginizi test etmeye hazırsanız, 'Dünya Tarihine Ne Kadar Hakimsin?' başlıklı bu test tam size göre!
* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.
1. Büyük İskender hangi medeniyeti yıkarak tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırmıştır?
2. İlk yazılı kanunlar hangi hükümdar tarafından yayımlanmıştır?
3. Fransız Devrimi ne zaman başlamıştır?
4. "Güneşin batmadığı imparatorluk" olarak bilinen ülke hangisidir?
5. Hangi savaş, Truva Savaşı'nın efsanesine ilham kaynağı olmuştur?
6. Rönesans dönemi hangi şehirde başlamıştır?
7. İkinci Dünya Savaşı'nda hangi olay, savaşın seyrini değiştirmiştir?
8. Hangi ülke, modern olimpiyat oyunlarının doğduğu yer olarak kabul edilir?
9. Kraliçe Elizabeth II hangi yüzyılda İngiltere tahtına çıkmıştır?
10. Hangi Mısır Firavunu en genç yaşta tahta çıkmıştır?
Tarih Titanı!
Zaman Yolcusu!
Tarih Turisti!
11.
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