Dünya Sağlık Örgütü'nden Korkutan Obezite Tahmini: Türkiye'nin %94'ü Obez Olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden Korkutan Obezite Tahmini: Türkiye'nin %94'ü Obez Olacak
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son araştırmaya göre, obezite artış hızının en yüksek olduğu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.
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Avrupa Birliği’nin 10 milyon Euro’luk bütçe ile finanse ettiği araştırma Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Polonya, Almanya, Belçika, Estonya, Litvanya, Fransa ve Danimarka’da gerçekleşecek.
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Türkiye dahil 9 ülkede gerçekleştirilecek obezite araştırmasının sonuçlarının yapay zeka tarafından değerlendirileceği belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü, gerçekleştirdiği araştırmada 2060 yılında obezite oranının dünyada yüzde 70, Türkiye'de ise yüzde 94’e ulaşacağı sonucuna vardı.
Hipertansiyon ve Ateroskleroz Derneği Başkanı ve eproBes Projesi yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Erdine, “Türkiye’nin yüzde 20’si obez, yüzde 35’i ise aşırı kilolu. Ancak 2060’ta obezitenin dünyada yüzde 70, ülkemizde ise yüzde 94’e ulaşması bekleniyor” sözleriyle bu konuda tehlikeye dikkat çekti.
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Açlıktan kırılıyoruz ne obezitesi awk. Bunların ölçümlerini skim
Çevrene bak, herkes göbekli, aşırı kilolu. Obezite bir hastalıktır ve genellikle sağlıksız tüketimden oluşur.
Ekmeğin temel gıda etin lüks olduğu yerde en olası durum.
Protein ve vitamin oranı yüksek gıdalar ulaşılabilir olmadığı için millet karnını ekmek makarnayla doyurmaya çalışacağından gayet olası bir durum.