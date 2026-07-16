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Futbol Gurmeleri Buraya! Dünya Kupası'nın Rüya 11'ini Seç

etiket Futbol Gurmeleri Buraya! Dünya Kupası'nın Rüya 11'ini Seç

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 17:05
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Futbol dünyasının en büyük sahnesinde, yeşil sahayı büyüleyen o efsane isimleri tek bir kadroda toplasaydın ortaya nasıl bir canavar çıkardı? Tüm kararları ise tamamen senin futbol dehana bıraktık!

Kaleden forvete kadar Dünya Kupası tarihine damga vurmuş, her biri ayrı birer efsane olan yıldızlar arasından kendi rüya 11'ini kurmaya hazır mısın? ⚽🧨

İşte Dünya Kupası'nın en iyi 11'i! 🏆⚽

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
03 Gün
:
06 Saat
:
22 Dakika
:
40 Saniye
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D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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