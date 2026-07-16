Futbol Gurmeleri Buraya! Dünya Kupası'nın Rüya 11'ini Seç
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Futbol dünyasının en büyük sahnesinde, yeşil sahayı büyüleyen o efsane isimleri tek bir kadroda toplasaydın ortaya nasıl bir canavar çıkardı? Tüm kararları ise tamamen senin futbol dehana bıraktık!
Kaleden forvete kadar Dünya Kupası tarihine damga vurmuş, her biri ayrı birer efsane olan yıldızlar arasından kendi rüya 11'ini kurmaya hazır mısın? ⚽🧨
İşte Dünya Kupası'nın en iyi 11'i! 🏆⚽
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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