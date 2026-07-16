Futbol Gurmeleri Buraya! Dünya Kupası'nın Rüya 11'ini Seç

Futbol dünyasının en büyük sahnesinde, yeşil sahayı büyüleyen o efsane isimleri tek bir kadroda toplasaydın ortaya nasıl bir canavar çıkardı? Tüm kararları ise tamamen senin futbol dehana bıraktık!

Kaleden forvete kadar Dünya Kupası tarihine damga vurmuş, her biri ayrı birer efsane olan yıldızlar arasından kendi rüya 11'ini kurmaya hazır mısın? ⚽🧨

İşte Dünya Kupası'nın en iyi 11'i! 🏆⚽