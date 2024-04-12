Dünya Ekonomisinde Temel Güçler: Küresel Ekonomik Trendleri Anlama Rehberi

Demografi, bir ülkenin nüfus yapısını ve özelliklerini belirler. İşgücü piyasalarını, tüketici davranışlarını ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını etkiler. Yaşlanan bir nüfus, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilirken, genç ve dinamik bir nüfus ise ekonomik potansiyeli artırabilir.