Dubai Çikolatası Olmamak İçin Ülkeyi Terk Eden Fıstıktan Romantik Eldivene 24 Saatin Viral Tweetleri
Dubai Çikolatası Olmamak İçin Ülkeyi Terk Eden Fıstıktan Romantik Eldivene 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım ayın son Pazar gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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1. Hazırsan başlayalım 🙌
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2. Rüya çift;
3. "Yoo ne alakası var?"
4. Şu an bile dağıldı dikkatim mesela, bir sonraki tweete geçemiyorum.
5. 👇
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6. Atan olursa sonucu yorumlarda yazsın, iyi fikir.
7. Bu daha yerinde bir tespit gibi.
8. Yok biz romantik yapıyoruz yine de... 🥲
9. 👇
10. Kısır olayını toptan kapatalım mı sosyal medyada, olmayacak belli ki.
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11. Bazı insanların kafasında dünyayı görmek zorunda kalmasak keşke.
12. Yarın görüşürüz 👋
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