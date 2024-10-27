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Dubai Çikolatası Olmamak İçin Ülkeyi Terk Eden Fıstıktan Romantik Eldivene 24 Saatin Viral Tweetleri

Dubai Çikolatası Olmamak İçin Ülkeyi Terk Eden Fıstıktan Romantik Eldivene 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
27.10.2024 - 18:32

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım ayın son Pazar gününde kimlerin tweetlerine gülmüşüz, kimler yazdıklarıyla viral olmuş. 

Keyifli okumalar 🚀

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1. Hazırsan başlayalım 🙌

1. Hazırsan başlayalım 🙌
twitter.com

2. Rüya çift;

2. Rüya çift;
twitter.com

3. "Yoo ne alakası var?"

3. "Yoo ne alakası var?"
twitter.com

4. Şu an bile dağıldı dikkatim mesela, bir sonraki tweete geçemiyorum.

4. Şu an bile dağıldı dikkatim mesela, bir sonraki tweete geçemiyorum.
twitter.com

5. 👇

5. 👇
twitter.com
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6. Atan olursa sonucu yorumlarda yazsın, iyi fikir.

6. Atan olursa sonucu yorumlarda yazsın, iyi fikir.
twitter.com

7. Bu daha yerinde bir tespit gibi.

7. Bu daha yerinde bir tespit gibi.
twitter.com

8. Yok biz romantik yapıyoruz yine de... 🥲

8. Yok biz romantik yapıyoruz yine de... 🥲
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. Kısır olayını toptan kapatalım mı sosyal medyada, olmayacak belli ki.

10. Kısır olayını toptan kapatalım mı sosyal medyada, olmayacak belli ki.
twitter.com
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11. Bazı insanların kafasında dünyayı görmek zorunda kalmasak keşke.

11. Bazı insanların kafasında dünyayı görmek zorunda kalmasak keşke.
twitter.com

12. Yarın görüşürüz 👋

12. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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