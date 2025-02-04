DOOM: The Dark Ages Çıkış Tarihi Belli Oldu
DOOM: The Dark Ages Çıkış Tarihi Belli Oldu
Merakla beklenen serinin yeni oyunu DOOM: The Dark Ages için çıkış tarihi dün akşam saatlerinde belli oldu. Aynı zamanda oyunun PC sistem gereksinimleri de açıklandı.
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Dün gece yeni bilgiler geldi.
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Mayıs ayında çıkıyor.
İşte PC sistem gereksinimleri;
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