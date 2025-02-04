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DOOM: The Dark Ages Çıkış Tarihi Belli Oldu

DOOM: The Dark Ages Çıkış Tarihi Belli Oldu

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.02.2025 - 10:31

Merakla beklenen serinin yeni oyunu DOOM: The Dark Ages için çıkış tarihi dün akşam saatlerinde belli oldu. Aynı zamanda oyunun PC sistem gereksinimleri de açıklandı.

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Dün gece yeni bilgiler geldi.

Dün gece yeni bilgiler geldi.

Dün akşam saatlerinde düzenlenen Xbox Developer_Direct etkinliğinin şüphesiz en çok dikkat çeken oyunu DOOM: The Dark Ages oldu. Serinin yeni oyunu için çıkış tarihi bilgisi de paylaşıldı.

Mayıs ayında çıkıyor.

Mayıs ayında çıkıyor.

Hayranlar tarafından beklenen serinin yeni oyunu, 15 Mayıs tarihinde çıkacak. Ayrıca şu an ön siparişe açılan oyunu Steam üzerinden satın alabiliyorsunuz. Ana oyunu 50 dolara sipariş verebiliyorken, Premium Edition sürümünü ise 70 dolara alabiliyorsunuz.

İşte PC sistem gereksinimleri;

İşte PC sistem gereksinimleri;

Paylaşılan sistem özelliklerine göre oyunu minimum ayarlarda oynayabilmek için 16 GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 gibi ekran kartlarına ihtiyaç duyacaksınız. Ayrıca minimum özelliklerde yer alan ibareye göre oyunun Raytracing özelliği kapatılamayabilir.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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