Dondurucu Soğuklar Başlamadan Yapılması Gereken 10 Dakikalık Isıtma Testi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte uzmanlar, merkezi ısıtma sistemlerine sürekli ihtiyaç duyulacağı dondurucu günler gelmeden önce ev sahiplerini harekete geçmeye çağırıyor. Yaz boyunca kapalı kalan radyatörler ve kombilerin sorunsuz çalıştığından emin olmak için yapılması gereken işlem ise son derece basit: 10-15 dakikalık bir deneme çalıştırması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kombi yedek parçası tedarikçisi Spares Direct’in tesisat uzmanı Ryan McNicholl, çoğu insanın yaz boyunca ısıtma sistemini unuttuğunu belirterek şu uyarıda bulundu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar, sistemin yoğun olarak kullanılmadığı bu dönemde olası sorunları çözmenin, teknisyenlerin en yoğun olduğu dondurucu kış günlerine kıyasla çok daha kolay ve zahmetsiz olduğunu vurguluyor.
Kombi basıncının düşük olması durumunda su eklemeden önce cihaz kılavuzunun okunması gerektiğini belirten McNicholl, kronikleşen sorunlara karşı da uyardı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın