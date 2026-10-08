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Dondurucu Soğuklar Başlamadan Yapılması Gereken 10 Dakikalık Isıtma Testi

Dondurucu Soğuklar Başlamadan Yapılması Gereken 10 Dakikalık Isıtma Testi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 16:28
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Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte uzmanlar, merkezi ısıtma sistemlerine sürekli ihtiyaç duyulacağı dondurucu günler gelmeden önce ev sahiplerini harekete geçmeye çağırıyor. Yaz boyunca kapalı kalan radyatörler ve kombilerin sorunsuz çalıştığından emin olmak için yapılması gereken işlem ise son derece basit: 10-15 dakikalık bir deneme çalıştırması.

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Kombi yedek parçası tedarikçisi Spares Direct’in tesisat uzmanı Ryan McNicholl, çoğu insanın yaz boyunca ısıtma sistemini unuttuğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

Kombi yedek parçası tedarikçisi Spares Direct’in tesisat uzmanı Ryan McNicholl, çoğu insanın yaz boyunca ısıtma sistemini unuttuğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

'Bir arızayı yılın ilk dondurucu sabahında öğrenmektense şimdiden tespit etmek çok daha iyidir. Isıtma sistemini 10 ila 15 dakika çalıştırmak, sistemin normal işleyip işlemediği konusunda net bir fikir verecektir.'

Erken test yapmak, sadece soğukta kalmayı engellemekle kalmıyor; aynı zamanda acil servis yoğunluğundan ve yüksek masraflardan da koruyor. Isıtma sisteminde meydana gelebilecek ciddi bir arızanın onarım maliyeti 380 sterline kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, sistemin yoğun olarak kullanılmadığı bu dönemde olası sorunları çözmenin, teknisyenlerin en yoğun olduğu dondurucu kış günlerine kıyasla çok daha kolay ve zahmetsiz olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, sistemin yoğun olarak kullanılmadığı bu dönemde olası sorunları çözmenin, teknisyenlerin en yoğun olduğu dondurucu kış günlerine kıyasla çok daha kolay ve zahmetsiz olduğunu vurguluyor.

Test sırasında evinizdeki ısıtma altyapısını kontrol ederken şu adımları izleyin:

  • Radyatörleri Tek Tek Kontrol Edin: Termostatı yükseltin ve evdeki tüm radyatörlerin eşit şekilde ısınıp ısınmadığını elinizle dokunarak kontrol edin.

  • Sesleri Dinleyin: Radyatörlerden veya borulardan gelen vurma, gürültü ya da fokurdama seslerine karşı dikkatli olun.

  • Kombi Basıncını İnceleyin: Kombi üzerindeki basınç göstergesinin genelde 1 ila 1,5 bar arasında olması gerekir. Ancak her model farklılık gösterebileceğinden, cihazın üretici kılavuzunu incelemek önemlidir.

Kombi basıncının düşük olması durumunda su eklemeden önce cihaz kılavuzunun okunması gerektiğini belirten McNicholl, kronikleşen sorunlara karşı da uyardı:

Kombi basıncının düşük olması durumunda su eklemeden önce cihaz kılavuzunun okunması gerektiğini belirten McNicholl, kronikleşen sorunlara karşı da uyardı:

'Eğer gerekli müdahaleyi yapmanıza rağmen basınç düşmeye devam ediyorsa veya aynı anda başka arızalar yaşanıyorsa, sistemi sürekli yeniden basınçlandırmaya çalışmak yerine yetkili bir ısıtma mühendisinden yardım alın.'

Kış kapıya dayanmadan atılacak bu küçük adım, hem konforunuzu hem de bütçenizi korumanız için büyük önem taşıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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