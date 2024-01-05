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Dolandırıcılık Suçlamasından Tutuklanan 'Var Böyle Tipler' Kanalının Sahibi Kıvanç Talu ve Beril Talu Kimdir?

Dolandırıcılık Suçlamasından Tutuklanan 'Var Böyle Tipler' Kanalının Sahibi Kıvanç Talu ve Beril Talu Kimdir?

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 21:13

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan 'Var Böyle Tipler' adlı popüler YouTube kanalının sahipleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti kimdir? Neden tutuklandılar? 

Detaylar...

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Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da doğmuştur. "Var Böyle Tipler" kanalında çektiği komedi temalı videolar ile tanınan Talu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu.

Memur bir ailenin çocuğu olan Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da doğmuştur. "Var Böyle Tipler" kanalında çektiği komedi temalı videolar ile tanınan Talu, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu.

2007 yılında reklam yazarlığına adım atan Talu, kariyerine ajanslarda çalışarak yön verdi. Kıvanç Talu, 2016 yılında oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarına yöneldi.

2007 yılında reklam yazarlığına adım atan Talu, kariyerine ajanslarda çalışarak yön verdi. Kıvanç Talu, 2016 yılında oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarına yöneldi.

Aynı zamanda Talu, 2015 yılından beri "Var Böyle Tipler" isimli Instagram sayfasının da yöneticiliğini yapıyor.

Aynı zamanda Talu, 2015 yılından beri "Var Böyle Tipler" isimli Instagram sayfasının da yöneticiliğini yapıyor.

1991 yılında İstanbul'da doğan Beril Talu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra reklamcılık alanında çeşitli alanlarda çalıştı.

1991 yılında İstanbul'da doğan Beril Talu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra reklamcılık alanında çeşitli alanlarda çalıştı.

Birçok reklam ajansında çalıştıktan sonra Talu, kariyerine sosyal medya fenomenliği ile devam etti.

Birçok reklam ajansında çalıştıktan sonra Talu, kariyerine sosyal medya fenomenliği ile devam etti.
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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti neden tutuklandı?

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti neden tutuklandı?

Hatırlarsanız Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun çevresinde bulunan birçok kişiyi 150 milyon lira dolandırıp Portekiz'e kaçtığı iddia edilmişti.

Aylardır bir haber alınamayan ünlü çift geçtiğimiz saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandılar.

Aylardır bir haber alınamayan ünlü çift geçtiğimiz saatlerde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandılar.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏼

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çiftin durumu hakkında diğer detaylar ise daha ortaya çıkmadı.

Asayiş şube müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Anadolu Adliyesine sevk edildi. Çiftin durumu hakkında diğer detaylar ise daha ortaya çıkmadı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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