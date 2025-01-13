"Doktorum" Diyerek Yaşlı Kadını Taciz Etmişti: 15 Yıl Ceza Alan Saldırgan Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
"Doktorum" Diyerek Yaşlı Kadını Taciz Etmişti: 15 Yıl Ceza Alan Saldırgan Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kaldı
Bursa’da bayram günü “Doktorum” diyerek girdiği evde 84 yaşındaki yaşlı kadını taciz eden 23 yaşındaki Serkan T.’nin yargılandığı davada karar çıktı. İstinaf mahkemesinin bozduğu karar sonrasında yeniden yargılanan Serkan T., 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Olay geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana geldi. Felçli ve yalnız yaşayan N.T., iddiaya göre kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığı için bayram ziyaretine gelecek misafirler için evinin kapısını yarı açık bıraktı.
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Durumu fark eden Serkan T., eve girip odasına geldiği kadına kendini doktor olarak tanıtıp, "Seni muayene edeceğim" dedi. Serkan T., iddiaya göre sözlerine inanan felçli kadına, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkartıp, cinsel saldırıda bulundu. Birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanırken, N.T. olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.
'Cinsel saldırı', 'Basit yaralama', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından hakkında iddianame hazırlanan Serkan T., savcılık sorgusunda, bayramlaşmak için evlerin kapı zillerini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini iddia edip, "Eve girdiğimde 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım" dedi.
Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Cinsel saldırı' suçundan 7 yıl, 'Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Serkan T., 'Basit yaralama' suçundan beraat etti. İstinaf mahkemesi, sanık duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı için kararı bozdu.
Kararın ardından yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini eve davet ettiğini, psikolojik tedavisi için kullandığı ilaçların parasını bulmak için hırsızlık amacıyla eve girdiğini iddia etti. Kararını açıklayan mahkeme, Serkan T.'yi, 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıl 6 ay, 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, ‘Kasten yaralama' suçundan beraatine karar verdiği tutuklu sanığı, adli kontrol şartıyla tahliye etti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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