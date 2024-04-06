Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Vücudum berbat haldeydi. Çatlak ve kanayan meme uçlarım vardı ve canımı çok acıtıyordu."
2. "Doğumdan sonraki ilk birkaç hafta sürekli terledim."
3. "Doğum yaptıktan iki hafta sonra kanama geçirdim. Neredeyse kan kaybından ölüyordum. Hemoroid olmuştum."
4. "Sezaryenle doğum yaptıktan sonra evde dinlenirken anüsüm yanmaya başladı."
5. "Doğumda kemiğim kırıldığı için altı hafta boyunca yürüyemedim."
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6. "Doğumdan sonra üçüncü gün nedenini bilmeden ağlamaya başladım. Bir süre devam etti."
7. "Suyum geldikten sonra epidural oldum 16 saat sonra hiçbir itme gücüm kalmadı. Öksürdüm ve hemşire bunu daha fazla yapsan iyi olur dedi. Bebeğimi öksürerek doğurdum."
8. "Hastaneden eve bebek beziyle giden tek kişi bebeğim değildi."
9. "Doğumdan hemen önce ıkınmaya başlayacakken bazı kadınlar aniden kusma ihtiyacı duyar."
10. "Vajinamın bu kadar yırtılabileceğini tahmin etmiyordum."
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11. "Hamilelikte dişleriniz çürüyebilir."
12. "Doğumda çok kan kaybederseniz doktor drenaj takar. Bu kendimi hasta gibi hissettirmişti."
13. "Eklampsi hastasıysanız, dikkat etmelisiniz. Doktorumun yüksek tansiyonumu görmezden gelmesi nedeniyle neredeyse ölüyordum."
14. "Doğum sonrası depresyonu çocuğunuzdan nefret etmenize neden olabilir."
15. "Sağlıklı gebeliklerde doğumda ters gidebilecek durumlar olabilir. Omuz distosisi (doğumda bebeğin omuzlarının çıkamaması) bunlardan biri."
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