Tohumcular Üretimde Yanlış Bilinenleri Açıkladılar: "Bunu Yapmasak Domatesi 50 Değil 250 Liraya Yersiniz!"

Ekonomim'in aktardığına göre, Türkiye’de tohum sektörünün 'İsrail’e bağımlı olduğu' şeklindeki iddialara da konunun yeterli anlatamadığı özeleştirisiyle Gencer, 'Bu tam bir şehir efsanesi' dedi.

Gencer, İsrail’deki en büyük iki tohum firmalarının da Çinli ve Fransız olduğunu söylerken, Şili'den de tohum alındığını belirtti.