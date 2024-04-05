Tohumcular Üretimde Yanlış Bilinenleri Açıkladılar: "Bunu Yapmasak Domatesi 50 Değil 250 Liraya Yersiniz!"
Tohumcular Üretimde Yanlış Bilinenleri Açıkladılar: "Bunu Yapmasak Domatesi 50 Değil 250 Liraya Yersiniz!"
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gencer, tohum ve üretimdeki doğru bilinen yanlışları açıkladı. Üretimin tamamının verimliliği az olan tohumlarla yapılması halinde domatesin kilosunun 50 değil 250 lira olacağını belirtti.
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TSÜAB, düzenlediği iftar öncesinde yaptığı toplantıda, kendi belirttikleri şekilde "tohum sektöründe doğru bilinen yanlışları" açıkladı.
Vatandaşta doğal algısı olan "ata tohumlarına" yönelik Gencer, "Üretimde sadece ata tohumlarının kullanılması insanları açlığa sürükler. Biz zaten ata tohumlarını genetik kaynak olarak kullanıyoruz. Eğer tüm üretim ata tohumlarıyla yapılırsa bugün 50 liraya aldığımız domatesi 250 liraya yeriz" dedi.
GDO konusunda da yanlış inanışların olduğunu açıklayan Gencer, hayvan yemi dışında GDO’lu ürün kullanımına izin olmadığını, kuralların sıkı olduğunu ve hibrit teknolojisiyle GDO'nun karıştırıldığını savundu.
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