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Tohumcular Üretimde Yanlış Bilinenleri Açıkladılar: "Bunu Yapmasak Domatesi 50 Değil 250 Liraya Yersiniz!"

Tohumcular Üretimde Yanlış Bilinenleri Açıkladılar: "Bunu Yapmasak Domatesi 50 Değil 250 Liraya Yersiniz!"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.04.2024 - 16:15

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gencer, tohum ve üretimdeki doğru bilinen yanlışları açıkladı. Üretimin tamamının verimliliği az olan tohumlarla yapılması halinde domatesin kilosunun 50 değil 250 lira olacağını belirtti.

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TSÜAB, düzenlediği iftar öncesinde yaptığı toplantıda, kendi belirttikleri şekilde "tohum sektöründe doğru bilinen yanlışları" açıkladı.

TSÜAB, düzenlediği iftar öncesinde yaptığı toplantıda, kendi belirttikleri şekilde "tohum sektöründe doğru bilinen yanlışları" açıkladı.

Tohum sanayiinde yüksek ve verimli tohum üretiminin vatandaşın düşündüğünün tersine doğal olmadığı söylemlerine yer verilirken, Türkiye’nin dört bir yanından 400 yerel çeşit tohumun gen bankasına kazandırdığını bunların da coğrafyaya özgü ürünler' olarak ülkenin her yerinde aynı şekilde kullanılamayacağını ve 'kullanılsa da verimli olmayacağını' savundu.

Vatandaşta doğal algısı olan "ata tohumlarına" yönelik Gencer, "Üretimde sadece ata tohumlarının kullanılması insanları açlığa sürükler. Biz zaten ata tohumlarını genetik kaynak olarak kullanıyoruz. Eğer tüm üretim ata tohumlarıyla yapılırsa bugün 50 liraya aldığımız domatesi 250 liraya yeriz" dedi.

Vatandaşta doğal algısı olan "ata tohumlarına" yönelik Gencer, "Üretimde sadece ata tohumlarının kullanılması insanları açlığa sürükler. Biz zaten ata tohumlarını genetik kaynak olarak kullanıyoruz. Eğer tüm üretim ata tohumlarıyla yapılırsa bugün 50 liraya aldığımız domatesi 250 liraya yeriz" dedi.

Ekonomim'in aktardığına göre, Türkiye’de tohum sektörünün 'İsrail’e bağımlı olduğu' şeklindeki iddialara da konunun yeterli anlatamadığı özeleştirisiyle Gencer, 'Bu tam bir şehir efsanesi' dedi.

Gencer, İsrail’deki en büyük iki tohum firmalarının da Çinli ve Fransız olduğunu söylerken, Şili'den de tohum alındığını belirtti.

GDO konusunda da yanlış inanışların olduğunu açıklayan Gencer, hayvan yemi dışında GDO’lu ürün kullanımına izin olmadığını, kuralların sıkı olduğunu ve hibrit teknolojisiyle GDO'nun karıştırıldığını savundu.

GDO konusunda da yanlış inanışların olduğunu açıklayan Gencer, hayvan yemi dışında GDO’lu ürün kullanımına izin olmadığını, kuralların sıkı olduğunu ve hibrit teknolojisiyle GDO'nun karıştırıldığını savundu.

Tohumda Türkiye'nin net ihracatçı olduğunu da belirtti.

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