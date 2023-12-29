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Doğum Saatinin CİMER Üzerinden Öğrenilmesi Sosyal Medyada Şenlik Yarattı!

Doğum Saatinin CİMER Üzerinden Öğrenilmesi Sosyal Medyada Şenlik Yarattı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 23:50

Özellikle yükselen burç hesaplama için önemli olan doğum saati artık çok kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. CİMER üzerinden yapılan başvuruyla doğum belgesi sorgulanabiliyor. Tabii bu haber doğum saatini öğrenmek için yedi düvele haber salan birçok kişide şenlik havası yarattı!

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Doğum saatini net olarak bilen kaç kişiyiz şu memlekette?

Doğum saatini net olarak bilen kaç kişiyiz şu memlekette?

Özellikle yükselen burcu hesaplamak için gerekli olan doğum saati maalesef pek çok ebeveyn tarafından bilinmiyor. Ancak doğum saatinin değişkenlik göstermesiyle yükselen burç da değişmiş oluyor. 

Ülkemizin kanayan yarasına artık bir çözüm bulundu sonunda!

Bugüne kadar duyduğumuz 'harman zamanı doğmuştun' sözü artık tarih olmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar duyduğumuz 'harman zamanı doğmuştun' sözü artık tarih olmaya hazırlanıyor.

Bir sosyal medya paylaşımının ardından CİMER üzerinden doğum saatinin öğrenilebileceği ortaya çıktı. Öyle ki CİMER'e yapılan başvurunun ardından doğum saatini de içeren 'doğum dayanak belgesi' ilgili kişiye iletiliyor.

Burada nasıl öğrenebileceğinizden bahsetmiştik;

Doğum saatinin sosyal medyada yayılması ise bu paylaşımla birlikte oldu;

Doğum saatinin sosyal medyada yayılması ise bu paylaşımla birlikte oldu;
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'zuleycn' adlı kullanıcının kendi doğum belgesini paylaşmasıyla doğum saatini sorgulayanlar aldı başını gitti. 

Tabii goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı! 😂

Kovboy filmi?

Kovboy filmi?
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Saati tam olarak hatırlayan bir anne var mıdır?

Saati tam olarak hatırlayan bir anne var mıdır?
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Bu ulvi bilgi için teşekkür ederiz Züleyha! 😂

Bu ulvi bilgi için teşekkür ederiz Züleyha! 😂
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