Doğum Saatinin CİMER Üzerinden Öğrenilmesi Sosyal Medyada Şenlik Yarattı!
Doğum Saatinin CİMER Üzerinden Öğrenilmesi Sosyal Medyada Şenlik Yarattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğum saatini net olarak bilen kaç kişiyiz şu memlekette?
Bugüne kadar duyduğumuz 'harman zamanı doğmuştun' sözü artık tarih olmaya hazırlanıyor.
Doğum saatinin sosyal medyada yayılması ise bu paylaşımla birlikte oldu;
Kovboy filmi?
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Saati tam olarak hatırlayan bir anne var mıdır?
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
Bu ulvi bilgi için teşekkür ederiz Züleyha! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın