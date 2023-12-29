Doğum Saatinin CİMER Üzerinden Öğrenilmesi Sosyal Medyada Şenlik Yarattı!

Özellikle yükselen burç hesaplama için önemli olan doğum saati artık çok kolay bir şekilde öğrenilebiliyor. CİMER üzerinden yapılan başvuruyla doğum belgesi sorgulanabiliyor. Tabii bu haber doğum saatini öğrenmek için yedi düvele haber salan birçok kişide şenlik havası yarattı!