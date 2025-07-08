onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doğum Günü Pozunda Aileye Giren Yeni Aşk! Ata Demirer Yeni Aşkını İlan Etti

Doğum Günü Pozunda Aileye Giren Yeni Aşk! Ata Demirer Yeni Aşkını İlan Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 09:26

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni yaşını sevgilisi Dilara Alemdar ve ailesiyle paylaştığı fotoğrafla kutladı. Erkek kardeşi ve annesiyle çekildiği pozunu sosyal medyada 'Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba' notuyla paylaşan 

Ata Demirer, ilk kez fotoğrafını paylaştığı sevgilisiyle aynı gün de el ele görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ata Demirer, 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Ata Demirer, 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Annesi Ayten Kaçar ve kardeşi Cenk Demirer’le birlikte pasta kesen ünlü komedyen Ata Demirer’in bu kutlamasına yeni sevgilisi Dilara Alemdar da katıldı. 

Ata Demirer, pastasıyla verdikleri pozu sosyal medyada “Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba” notuyla paylaştı.

Önce doğum günü pozunda, sonra ilk kez el ele!

Önce doğum günü pozunda, sonra ilk kez el ele!

Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre; Ünlü komedyenin aile arasındaki doğum günü pozunda pastasını tutan kişinin yeni sevgilisi, bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar olduğu ortaya çıktı.

Ata Demirer ve sevgilisi aynı günün akşamı Cihangir Jash adlı mekânda görüntülendi. Çıkışta evine kadar genç kadınla el ele yürüyen ünlü komedyen soruları yanıtlamadı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın