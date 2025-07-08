Doğum Günü Pozunda Aileye Giren Yeni Aşk! Ata Demirer Yeni Aşkını İlan Etti
Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni yaşını sevgilisi Dilara Alemdar ve ailesiyle paylaştığı fotoğrafla kutladı. Erkek kardeşi ve annesiyle çekildiği pozunu sosyal medyada 'Sevdiklerimle yeni yaşa merhaba' notuyla paylaşan
Ata Demirer, ilk kez fotoğrafını paylaştığı sevgilisiyle aynı gün de el ele görüntülendi.
Kaynak: Hürriyet
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Ata Demirer, 53. yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı.
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Önce doğum günü pozunda, sonra ilk kez el ele!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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