Doğu Perinçek’ten "Terörsüz Türkiye" Yorumu: "Öcalan’a Bebek Katili Diyerek Sorun Çözülmez"
Doğu Perinçek’ten "Terörsüz Türkiye" Yorumu: "Öcalan’a Bebek Katili Diyerek Sorun Çözülmez"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da “Terörsüz Türkiye” açılımını değerlendirdi. Açılım sürecinde dile dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Perinçek; “Tarihimizden ilham alarak bu konuya yaklaşmamız lazım. Öyle ‘Bebek katili’ falan diyerek sorunu çözemezsiniz' ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında “Terörsüz Türkiye” açılımı başlamıştı.
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Doğu Perinçek de yürülen süreci yorumladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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