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Doğu Perinçek’ten "Terörsüz Türkiye" Yorumu: "Öcalan’a Bebek Katili Diyerek Sorun Çözülmez"

Doğu Perinçek’ten "Terörsüz Türkiye" Yorumu: "Öcalan’a Bebek Katili Diyerek Sorun Çözülmez"

Doğu Perinçek
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.04.2025 - 12:38

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da “Terörsüz Türkiye” açılımını değerlendirdi. Açılım sürecinde dile dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Perinçek; “Tarihimizden ilham alarak bu konuya yaklaşmamız lazım. Öyle ‘Bebek katili’ falan diyerek sorunu çözemezsiniz' ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında “Terörsüz Türkiye” açılımı başlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında “Terörsüz Türkiye” açılımı başlamıştı.

Terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan da örgüte “silah bırakın” çağrısında bulunmuştu. 

DEM Parti’nin oluştuğu heyet bayramda partileri ziyaret etmiş ve sürece dair bilgilendirme yapmıştı.

Doğu Perinçek de yürülen süreci yorumladı.

Doğu Perinçek de yürülen süreci yorumladı.

Ulusal Kanal’ın yayınına katılan Doğu Perinçek, silah bırakan PKK üyelerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin Hz. Muhammed üzerinden örnek verdi, 'Hazreti Muhammed, Hazreti Hamza’yı öldüren adam müslüman olduğunda, ‘Bu bizim kardeşimizdir’ diyor' ifadelerini kullandı.

Süreçte kullanılan dil uyarısı

Süreçte kullanılan dil uyarısı

Perinçek, kullanılan dile de dikkat edilmesi gerekir diyerek “Kinle, nefretle, geçmiş hatıralarla çözülecek bir sorun yok. Bizim de tarihimizden ilham alarak bu konuya yaklaşmamız lazım. Öyle ‘Bebek katili’ falan diyerek de çözemezsiniz' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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