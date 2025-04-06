Doğu Perinçek’ten "Terörsüz Türkiye" Yorumu: "Öcalan’a Bebek Katili Diyerek Sorun Çözülmez"

Perinçek, kullanılan dile de dikkat edilmesi gerekir diyerek “Kinle, nefretle, geçmiş hatıralarla çözülecek bir sorun yok. Bizim de tarihimizden ilham alarak bu konuya yaklaşmamız lazım. Öyle ‘Bebek katili’ falan diyerek de çözemezsiniz' dedi.