Doğrusunu Öğrenelim: Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlarla İlgili Yanlış Bilinen 10 Şey
Doğrusunu Öğrenelim: Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlarla İlgili Yanlış Bilinen 10 Şey
Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar sandığımızdan çok daha önemli etkilere sahip ve biz cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili bazı yanlışları doğru sanıyoruz. Gelin bu içeriğimizde hem yanlış bildiklerimizi düzeltelim hem de doğrularını öğrenelim!
1. "Enfeksiyonlar ortak tuvaletlerden, havuzlardan gelebiliyor."
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