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Doğrusunu Öğrenelim: Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlarla İlgili Yanlış Bilinen 10 Şey

Doğrusunu Öğrenelim: Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlarla İlgili Yanlış Bilinen 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 12:01

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar sandığımızdan çok daha önemli etkilere sahip ve biz cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlarla ilgili bazı yanlışları doğru sanıyoruz. Gelin bu içeriğimizde hem yanlış bildiklerimizi düzeltelim hem de doğrularını öğrenelim!

1. "Enfeksiyonlar ortak tuvaletlerden, havuzlardan gelebiliyor."

1. "Enfeksiyonlar ortak tuvaletlerden, havuzlardan gelebiliyor."

Hayır, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar ortak tuvaletlerden, havuzlardan, küvetlerden aktarılmaz. Günlük temaslarla enfeksiyonun aktarıldığı bilgisi en sık bilinen yanlışlardan biridir.

2. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar tek eşli ilişkilerde olmaz."

2. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar tek eşli ilişkilerde olmaz."

Tek eşli ilişkilerden de tıpkı çok eşli ilişkilerde olduğu gibi enfeksiyon aktarımı olabilir. Burada önemli olan, partnerlerden birinin enfekte olması durumu. Enfekte olan partner ile enfeksiyon aktarımı gerçekleştirilir. O yüzden tek eşli veya çok eşli olması bu durumun önüne geçemez.

3. "Her zaman belirtileri vardır."

3. "Her zaman belirtileri vardır."

Bazı kişiler cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara yakalandıklarında hiçbir semptom yaşamazlar, ancak yine de enfeksiyonu başkalarına aktarabilirler. Her zaman belirtiler kendini göstermez, bu yüzden düzenli kontrol yaptırmak oldukça önemlidir.

4. "Cinsel yönelime göre enfeksiyon riski artar."

4. "Cinsel yönelime göre enfeksiyon riski artar."

Cinsel yönelime göre enfeksiyon riski artmaz. Enfekte olmuş bir birey cinsel yolla herkese aktarabilir, burada kişinin cinsel yönelimi süreci farklı bir şekilde etkilemez.

5. "Enfeksiyon bir kez tedavi edildikten sonra bir daha tekrar etmez."

5. "Enfeksiyon bir kez tedavi edildikten sonra bir daha tekrar etmez."

Bazı cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar tekrarlayabilir. Özellikle herpes ve HPV gibi virüsler vücutta kalabilir ve tekrar aktif hale gelebilir.

6. "Kişisel hijyen cinsel yolla aktarılan enfeksiyonları engeller."

6. "Kişisel hijyen cinsel yolla aktarılan enfeksiyonları engeller."

Kişisel hijyen oldukça önemlidir ama tek başına yeterli değildir. Kişisel hijyene dikkat etmek enfeksiyonların ve enfeksiyonların aktarılmasını tamamen önleyemez. Cinsel temas sırasında aktarılma mümkündür.

7. "Sadece yeni partnerlerinizden enfeksiyon kaparsınız."

7. "Sadece yeni partnerlerinizden enfeksiyon kaparsınız."

Uzun süreli monogamik ilişkilerde bile cinsel yolla enfeksiyon aktarımı riski vardır. Partnerlerin geçmiş cinsel sağlık durumları bu aşamada oldukça önemlidir.

8. "Antibiyotik kullanımı enfeksiyonları tedavi eder."

8. "Antibiyotik kullanımı enfeksiyonları tedavi eder."

Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilebilir, ancak viral olan herpes ve HPV gibi enfeksiyonlar antibiyotik ile tamamen tedavi edilemez. Bu noktada bir uzmana danışmanız gerekir.

9. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar kansere sebep olmaz."

9. "Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar kansere sebep olmaz."

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar arasında bulunan genital siğil, hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi durumlara hatta sonrasında  bazı kanser türlerine neden olabiliyor. Bu yüzden düzenli olarak kontrol sağlamak ve bir belirti gördüğünüzde uzmana danışmanız büyük önem taşır.

10. "Enfeksiyon aktarımına hiçbir şey engel olamaz, çözümü yoktur."

10. "Enfeksiyon aktarımına hiçbir şey engel olamaz, çözümü yoktur."

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar için pek çok farklı korunma yolu vardır. Bunlardan ilki ve en yaygın, en koruyanı prezervatiftir. Prezervatifler, cinsel yolla aktarılan birçok enfeksiyona karşı koruma sağlayabilir. Aynı zamanda düzenli kontrol de bu süreçte erken teşhis ve çözüm açısından önemlidir.

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