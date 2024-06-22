Doğrusunu Öğrenelim: Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlarla İlgili Yanlış Bilinen 10 Şey

Tek eşli ilişkilerden de tıpkı çok eşli ilişkilerde olduğu gibi enfeksiyon aktarımı olabilir. Burada önemli olan, partnerlerden birinin enfekte olması durumu. Enfekte olan partner ile enfeksiyon aktarımı gerçekleştirilir. O yüzden tek eşli veya çok eşli olması bu durumun önüne geçemez.