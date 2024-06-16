Doğru Beslenme Alışkanlıklarıyla Diyetisyen Rehberliğinde Kilo Vermenin 11 Yararı

Evet, kilo vermeye karar verdik. Ama sakın ha hemen 3 günde 5 kilo verdiren, bir haftada 3 beden incelten diyetlerin peşinde koşmayın. Bu şok diyetler kalıcı sonuç vermediği gibi, bazıları vücudumuz için zararlı da olabiliyor.

Diyetisyeniniz, size özel bir beslenme planı oluşturarak, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Bu plan, besin ögelerinin dengelenmesini ve günlük kalori alımının kontrolünü sağlayarak, kilo vermenizi ve verdiğiniz kiloları korumanızı sağlar.