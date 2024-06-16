Doğru Beslenme Alışkanlıklarıyla Diyetisyen Rehberliğinde Kilo Vermenin 11 Yararı
Doğru Beslenme Alışkanlıklarıyla Diyetisyen Rehberliğinde Kilo Vermenin 11 Yararı
Aniden ısınan havaların, tak diye gelen baharın ardından yaz bize bir köşeden gülümsüyor dostlar. Dolabımızdaki efil efil kıyafetler bizi bekliyor. Peki biz onlara dönmeye hazır mıyız? Hayır diyenleri duyar gibiyim. Malesef hepimiz kışın rahatlığında biraz kilo aldık...
Zayıflamanın en doğru yolu dengeli ve düzenli beslenmekten geçiyor. Gelin bunu bir beslenme uzmanı, diyetisyen rehberliğinde yapmanın yararlarını beraber öğrenelim!
'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'
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1. Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Verme
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2. Diyet Mitleri ve Yanlış Bilgilerden Kurtulma
3. Kişiye Özel Planlama
4. Motivasyon ve Destek
5. Daha Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Kazanma
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6. Hastalıkların Riskinin Azaltılması ve Kontrol Altına Alınması
7. Daha Enerjik Hissetme
8. Daha İyi Uyku
9. Daha İyi Ruh Haline Sahip Olma
10. Kendine Güvenin Artması
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