Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Doğru Beslenme Alışkanlıklarıyla Diyetisyen Rehberliğinde Kilo Vermenin 11 Yararı

etiket Doğru Beslenme Alışkanlıklarıyla Diyetisyen Rehberliğinde Kilo Vermenin 11 Yararı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 18:01

Aniden ısınan havaların, tak diye gelen baharın ardından yaz bize bir köşeden gülümsüyor dostlar. Dolabımızdaki efil efil kıyafetler bizi bekliyor. Peki biz onlara dönmeye hazır mıyız? Hayır diyenleri duyar gibiyim. Malesef hepimiz kışın rahatlığında biraz kilo aldık... 

Zayıflamanın en doğru yolu dengeli ve düzenli beslenmekten geçiyor. Gelin bunu bir beslenme uzmanı, diyetisyen rehberliğinde yapmanın yararlarını beraber öğrenelim!

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sağlıklı ve Kalıcı Kilo Verme

Evet, kilo vermeye karar verdik. Ama sakın ha hemen 3 günde 5 kilo verdiren, bir haftada 3 beden incelten diyetlerin peşinde koşmayın. Bu şok diyetler kalıcı sonuç vermediği gibi, bazıları vücudumuz için zararlı da olabiliyor.

Diyetisyeniniz, size özel bir beslenme planı oluşturarak, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Bu plan, besin ögelerinin dengelenmesini ve günlük kalori alımının kontrolünü sağlayarak, kilo vermenizi ve verdiğiniz kiloları korumanızı sağlar.

2. Diyet Mitleri ve Yanlış Bilgilerden Kurtulma

Diyetisyenler, beslenmeyle ilgili yaygın mitleri ve yanlış bilgileri ortadan kaldırarak, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkında doğru bilgi edinmenizi sağlar.

Bu sayede, sağlıksız diyetlerden uzak durarak, aç kalmadan ideal kilonuza ulaşabilir, dengeli beslenmeyi hayatınıza entegre ederek uzun vadede de kazanırsınız!

3. Kişiye Özel Planlama

Etraftan duyulma, internetten bulunma diyetlerin genelde işe yaramamasının, tatmin edici sonuçlar vermemesinin nedeni de sizin için hazırlanmamış olması tabii.

Beraber çalıştığınız diyetisyeniniz, tıbbi geçmişinizi, güncel fiziksel durumunuzu, beslenme alışkanlıklarınızı, yaşam tarzınızı ve hedeflerinizi göz önünde bulundurarak, size özel bir beslenme planı oluşturur. Bu plan, özel ihtiyaçlarınızı ve zevklerinizi karşılayarak, beslenme programınıza uymanızı kolaylaştırır.

4. Motivasyon ve Destek

Bu ideal kilonuza ulaşma yolcuğunda, zaman zaman yorulmanız, pes etmek istemeniz gayet olası.Böyle anlarda yanınızda olacak diyetisyeniniz, kilo verme sürecinde size motivasyon ve destek sağlayarak, zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olur.

Düzenli olarak görüşmeler yapmak, tartılmak ve vücut kompozisyonunuzu takip etmek, motivasyonunuzu yüksek tutmanıza ve programınızda kalmanıza yardımcı olur.

5. Daha Sağlıklı Beslenme Alışkanlıkları Kazanma

Bu yolculuğun en önemli adımı, ideal kilomuza ulaştıktan sonra da dengeli beslenmekten vazgeçmemek.Bunun için diyetisyenler, size dengeli ve sağlıklı beslenmenin temel prensiplerini öğreterek, ömür boyu uygulayabileceğiniz sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmanıza yardımcı olur.

Dolayısıyla, sadece kilo vermekle kalmaz, aynı zamanda hayatınızı da iyileştirirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hastalıkların Riskinin Azaltılması ve Kontrol Altına Alınması

Diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkların riskini azaltmak veya kontrol altına almak için de beslenme önemli bir rol oynar.

Diyetisyenler, bu tür hastalıkları önlemek veya yönetmek için size özel beslenme planları hazırlayarak, genel sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

7. Daha Enerjik Hissetme

Sağlıklı ve dengeli beslenme, enerji seviyenizi yükselterek, gün boyunca daha enerjik ve dinç hissetmenizi sağlar. Kilo verdikçe ve daha fazla besin ögesi aldıkça, yorgunluk ve halsizlik gibi semptomlar da azalır.

8. Daha İyi Uyku

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, uyku kalitenizi de arttırır. Düzenli beslenme ve doğru besin seçimi, uykuya dalma sürenizi kısaltarak, daha derin ve dinlendirici bir uyku çekmenize yardımcı olur!

9. Daha İyi Ruh Haline Sahip Olma

Düzenli ve dengeli beslenmek, ruh halinizi de olumlu etkileyebilir. Yeterli besin ögesi almak, stres ve kaygı seviyenizi düşürerek, daha mutlu ve zinde hissetmenizi sağlar.

10. Kendine Güvenin Artması

Kilo vermek ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak, özgüveninizi ve benlik saygınızı da arttırır!

Daha sağlıklı ve zinde hissetmek, kendinizi daha iyi hissetmenize ve daha mutlu olmanıza yardımcı olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Daha Sağlıklı Bir Yaşam Tarzı Kazanma

Doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak, sadece kilo verdirmekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeniz için de bir adım atmanızı sağlar.

Düzenli egzersiz yapmak, stresi yönetmek ve yeterince uyumak gibi diğer sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını da kolayca edinebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın