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Doğal ve Temiz İçerikler Kullanmanın Önemi: Yaşlanmayı Geciktirmenizi Sağlayacak 11 Şey

etiket Doğal ve Temiz İçerikler Kullanmanın Önemi: Yaşlanmayı Geciktirmenizi Sağlayacak 11 Şey

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 17:31

K-Beauty felsefesinin temelinde doğal ve temiz içerikli ürün kullanımı var. Bu demek oluyor ki aldığımız her ürünün içeriğini ve nasıl yapıldığını bilmemiz ve araştırmamız gerek. Doğal ve temiz içerikli ürünler kullanmak cildinize çok iyi bakmanızı sağlıyor. Peki sıkı ve güzel bir cilde kavuşmak için nasıl ürünler kullanmak gerek gelin birlikte bakalım...

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1. Yaşlanmayı geciktirmek için kullanacağınız ürünlerin organik olması çok önemli.

Cildinize sürdüğünüz her ürünün organik içeriği olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Cildinize değen bu ürünler ne kadar oganik ve temiz içerikli olursa o kadar cildinize iyi gelecektir. Cildinize sürdüğünüz ve cilt bariyerinin emdiği bakım ürünlerinin içeriği iyi değilse cildinize faydadan çok zarar verebilir. Cildinizin uzun vadede daha sıkı ve sağlıklı görünmesi için organik içerik şart!

2. Nemlendirme, bakım rutininin olmazsa olmazı!

Nemlendirme aşaması bakım rutinlerinde çok önemli. Cildin elastikiyetini korumak için nemlendirme asla atlanmaması gereken bir adım. Ama nemlendirirken kullandığınız ürünler de çok önemli. Kimyasal içerikliler yerine doğal yağlarla cildinizi nemlendirdiğinizde cildiniz çok daha sağlıklı görünüyor. Parlak ve genç bir cilde kavuşmak için kullandığınız nemlendirici yağların doğal olanlarını tercih etmelisiniz.

3. Doğal ve temiz içerik diyorsak saç derimize uyguladığımız şampuanımızı da ona göre seçmeliyiz.

Saçımızı yıkarken kullandığımız şampuanlar da çok önemli. Saç derimize ve saçımıza temas eden şampuanı seçerken sülfat ve paraben içermemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Saç bakımında olabildiğince kimyasallardan kaçınmak için şampuanınızın temiz içerikli olmasına önem vermelisiniz. Sülfat ve paraben içeren şampuanlar saç derisini ve tellerini kurutuyor ve zayıflatıyor. Parlak ve sağlıklı saçlar için temiz içerikli şampuanlar şart!

4. Artık yediğimiz içtiğimiz her şeyde kimyasal koruyucu var doğru ama bunlardan olabildiğince kaçınmamız gerek!

Cildimize sürdüğümüz bakım ürünlerinde yer alan koruyucular ciltte toksin birikimine neden olabiliyor. Cildinizi zehirleyen bu tarz ürünler doğal yaşlanma sürecini hızlandırabiliyor. O yüzden daha genç ve sağlıklı görünmek istiyorsanız kimyasal koruyucu içermeyen bakım ürünlerini kullanmalısınız.

5. Güneş koruyucu olmadan bir bakım rutini olmaz ama bu koruyucunun içeriğine dikkat etmelisiniz.

Güneşin zararlı ışınlarının etkisinden korunmamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Ama korunurken cildimiz için en doğru güneş koruyucuyu bulmamız gerek elbette. Kimyasal içeren formüle sahip güneş koruyucular ciltteki gözenekleri tıkayabiliyor. Bu da hiç istenmeyen bir sonuç! Bunun olmasını engellemek için doğal güneş koruyucuları tercih etmeniz gerek.

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6. Makyaj ürünleri cildinizi mahvediyor!

Tabii ki tüm makyaj ürünlerinden bahsetmiyoruz ama kimyasal içeren makyaj ürünleri gözeneklerinizi tıkıyor ve cildinizin nefes almasını engelliyor. Bunun sonucunda da yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Kimyasal içeren makyaj ürünleri cildinizin doğal yapısını bozuyor. Ancak temiz içerikli ürünler cildinizi kimyasal içerikli olanlar kadar yıpratmıyor.

7. Cilt için kil maskesi çok faydalı, tabii doğal olursa...

Cildimizi derinlemesine temizlerken kil maskesi kullanıyoruz. Kil maskeleri, cildi fazla yağdan arındırıyor ve gözenekleri sıkılaştırıyor. Cildinizin pürüzsüz görünmesi için kullanabileceğiniz kil maskelerini seçerken yapmanız gereken doğal olanları tercih etmek. Kimyasal maskeler ciltte tahrişe neden olabiliyor. Ama doğal kil maskesi hem cildinizin ihtiyacı olanı ona veriyor hem de toksinleri cildinizden uzaklaştırıyor.

8. Cildin genç gözükmesini sağlayan şey cilde masaj yapmak.

Cildinizin genç görünmesini sağlamanın yolu cilde masaj yapmak. Bu masajı yaparken doğal yağlar kullanmanız gerekiyor. Çünkü kullandığınız kimyasal içerikli ürünler doğal olanlar kadar etkili olamıyor. Lavanta, sandal ağacı gibi doğal yağları kullanarak cildinize yaptığınız masajla ince çizgi görünümünden kurtulmanız mümkün olabiliyor.

9. Serumları bakım rutininize ekliyorsunuzdur kesin.

Bu serumları seçerken de dikkat etmeniz gereken doğal içeriğe sahip olması. Yüz serumları elbette yüze çok faydalı ama içerikleri temiz ve doğal olursa çok daha iyi. Doğal yüz serumları cildinizin elastikiyetini artırıyor ve doğal olarak daha genç görünmenizi sağlıyor. Hyaluronik asit, C vitamini, E vitamini içeren doğal serumları düzenli kullanarak yaşlanmayı geciktirmek mümkün.

10. Kullandığınız hiçbir ürün yapay kokular içermemeli!

Alkol ve yapay kokular içeren ürünler cilde iyi gelmiyor. Ciltte kuruluğa neden olabilen bakım ürünlerini kullandığınızda cildiniz çok daha yaşlı gözüküyor. Doğal ve kokusuz ürünler kullanarak cildinize iyi bakabilirsiniz. Yapay koku içermeyen ürünler aynı zamanda cildin nem dengesinin korunmasına da yardımcı oluyor.

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11. Maske kullanmanın öneminden bahsettik ama asıl önemli olan hangi maskeleri kullandığınız.

Maskeler cilde çok iyi geliyor, bu doğru. Ama bu maskelerin doğal içerikli olması gerekiyor. Kimyasal içerikli maskeler yerine doğal içeriğe sahip olanları tercih ederek cildiniz için iyi bir şey yapabilirsiniz. Doğal maskeler cildi besliyor, nemlendiriyor ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

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