Diyet Çeşitleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin Test Ediyoruz!
Diyet Çeşitleri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin Test Ediyoruz!
Diyet çeşitleriyle ilgili bilgi seviyeni test etmeye ne dersin? Bu testte farklı diyet türlerini keşfedeceğiz. Hazırsan başlayalım!
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Hangisi hayvansal ürünleri dışlayan bir diyet türüdür?
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2. Ketojenik diyetin amacı nedir?
3. İşlenmiş gıdalardan kaçınılan bir diyet hangisidir?
4. Atkins diyeti hangi besin grubunu kısıtlar?
5. Paleo diyeti nedir?
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