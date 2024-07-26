Diyarbakır, Time Dergisinde Dünyada Gezilebilecek İlk 100 Yer Arasına Girdi
Diyarbakır, Time Dergisinde Dünyada Gezilebilecek İlk 100 Yer Arasına Girdi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleriyle başlatılan Mezopotamya Ekspresi, Amerika'nın dünyaca ünlü Time Dergisi'nde “Dünyada Gezilecek ve Görülecek En Güzel 100 Nokta” arasında seçildi.
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Time Dergisi'nin dünyanın gezilebilecek en güzel yerleri özel sayısında 100 destinasyon listelendi.
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Listede bu yıl nisan ayında başlatılan Mezopotamya Ekspresi'ne de yer verildi. DTSO ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Devlet Demir Yolları tarafından başlatılan turistik Mezopotamya Ekspresi nisan ve haziran ayları arasında toplam 8 sefer yaptı.
Daha çok misafirlerin, YouTuberların ve influencerların davet edildiği bu seferlerde DTSO ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gelen misafirler Diyarbakır'da ağırlandı.
Kentin tarihi kültürel güzellikleri gezdirilmesi yanı sıra Diyarbakır'ın gastronomisi de tanıtıldı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Times Dergisi'nin ‘Dünyada Gezilebilecek 100 Yer' arasına Diyarbakır'ı koymasının kentin turizmine olumlu katkı sağlanacağını söyledi.
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Kaya şu ifadeleri kullandı:
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