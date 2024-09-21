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Diyarbakır’da Öldürülen Felsefe Öğretmeni: Sebep Alacak Verecek Meselesi mi?

Diyarbakır’da Öldürülen Felsefe Öğretmeni: Sebep Alacak Verecek Meselesi mi?

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 08:39

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşayan felsefe öğretmeni Özgür Ekinci’nin cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu. Silahla vurularak öldürülen Ekinci’nin alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü iddia edildi. Katil zanlısı veya zanlıları yakalama çalışması sürüyor.

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Diyarbakır’da bulunan Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan 44 yaşındaki Özgür Ekinci’nin cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu.

Diyarbakır’da bulunan Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan 44 yaşındaki Özgür Ekinci’nin cansız bedeni yol kenarında bulunmuştu.

Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen öğretmenin 2 çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğunu öğrenildi.

Silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen öğretmenin 2 çocuk babası olduğu ve eşinin de hamile olduğunu öğrenildi.

Öğretmen Ekinci’nin katil zanlıları henüz yakalanamazken, cinayetin sebebi olarak alacak verecek meselesi gösterildi.

Öğretmen Ekinci’nin katil zanlıları henüz yakalanamazken, cinayetin sebebi olarak alacak verecek meselesi gösterildi.

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