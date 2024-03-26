DİSK-AR Emekli Durumu Raporunu Yayımladı! Peki Türkiye'de Emekli Ortalama Kaç Euro Aylık Alıyor?
DİSK-AR Emekli Durumu Raporunu Yayımladı! Peki Türkiye'de Emekli Ortalama Kaç Euro Aylık Alıyor?
Kaynak: https://arastirma.disk.org.tr/wp-cont...
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Avrupa'da ve Türkiye'de emeklilerin durumunu inceleyen bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığının merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri düzeyinde olduğu ifade edildi.
İşte, detaylar...
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 'Emekli Durumu' raporu yayımladı.
İspanya ve Fransa'da ortalama emekli aylığının1400; Almanya ve İtalya'da 1500, Belçika'da 1700, Hollanda'da ise 2000 euro olduğu belirtildi.
Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığının 237 euro olduğu hesaplandı.
Türkiye’de emekli aylıkları 2012 ve 2021 yılları arasında euro cinsinden hesaplandığında yüzde 33,6 oranında azaldığı iddia edildi.
Türkiye dışında emekli aylığı düşen tek ülke olduğu, belirtilirken: Bu ülkenin yüzde 1,8 düşüşle Yunanistan olduğu bilgisi de raporda yer aldı.
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