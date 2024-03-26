DİSK-AR Emekli Durumu Raporunu Yayımladı! Peki Türkiye'de Emekli Ortalama Kaç Euro Aylık Alıyor?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Avrupa'da ve Türkiye'de emeklilerin durumunu inceleyen bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığının merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri düzeyinde olduğu ifade edildi.

İşte, detaylar...