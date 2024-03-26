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DİSK-AR Emekli Durumu Raporunu Yayımladı! Peki Türkiye'de Emekli Ortalama Kaç Euro Aylık Alıyor?

DİSK-AR Emekli Durumu Raporunu Yayımladı! Peki Türkiye'de Emekli Ortalama Kaç Euro Aylık Alıyor?

Emekli Maaşı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.03.2024 - 11:59 Son Güncelleme: 26.03.2024 - 12:02

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Avrupa'da ve Türkiye'de emeklilerin durumunu inceleyen bir rapor yayımladı. Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığının merkez Avrupa ülkelerinin 6'da biri düzeyinde olduğu ifade edildi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://arastirma.disk.org.tr/wp-cont...
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 'Emekli Durumu' raporu yayımladı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 'Emekli Durumu' raporu yayımladı.

Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkeleri ile kıyaslandı. Karşılaştırma verileriyle, Türkiye'de ortalama emekli aylığının Avrupa ükelerinin 6'da biri seviyesinde olduğuna işaret edildi.

İspanya ve Fransa'da ortalama emekli aylığının1400; Almanya ve İtalya'da 1500, Belçika'da 1700, Hollanda'da ise 2000 euro olduğu belirtildi.

İspanya ve Fransa'da ortalama emekli aylığının1400; Almanya ve İtalya'da 1500, Belçika'da 1700, Hollanda'da ise 2000 euro olduğu belirtildi.

Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığının 237 euro olduğu hesaplandı.

Raporda, Türkiye'de ortalama emekli aylığının 237 euro olduğu hesaplandı.

Türkiye’de emekli aylıkları 2012 ve 2021 yılları arasında euro cinsinden hesaplandığında yüzde 33,6 oranında azaldığı iddia edildi.

Türkiye’de emekli aylıkları 2012 ve 2021 yılları arasında euro cinsinden hesaplandığında yüzde 33,6 oranında azaldığı iddia edildi.

Buna göre, 2012 yılında Türkiye’den daha düşük emekli aylığa sahip 9 Avrupa ülkesi bulunuyordu. Bu sayının 2021 yılında 1’e düştüğü ifade edildi.

Türkiye dışında emekli aylığı düşen tek ülke olduğu, belirtilirken: Bu ülkenin yüzde 1,8 düşüşle Yunanistan olduğu bilgisi de raporda yer aldı.

Türkiye dışında emekli aylığı düşen tek ülke olduğu, belirtilirken: Bu ülkenin yüzde 1,8 düşüşle Yunanistan olduğu bilgisi de raporda yer aldı.

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