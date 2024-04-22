Diş Estetiği Ameliyatından Sonra Yüzü Tanınmaz Hale Gelen Kadının Akılalmaz Hikayesi
Diş Estetiği Ameliyatından Sonra Yüzü Tanınmaz Hale Gelen Kadının Akılalmaz Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/27427...
44 yaşındaki Jessica Macko, diş implantı yaptırdıktan sonra hiç beklemediği yan etkilerle karşılaştı. Gençken yaşadığı bir yeme bozukluğu nedeniyle tüm dişleri aşındığı için implant yaptıran kadın, şu an 'canavara benzediğini' söylüyor. Detaylar için buyurun...👇
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44 yaşındaki Jessica Macko, diş implantı yaptırdıktan sonra hiç beklemediği yan etkilerle karşılaştı.
Gençken yaşadığı bir yeme bozukluğu nedeniyle tüm dişleri aşındığı için implant yaptıran kadın, şu an 'canavara benzediğini' söylüyor.
Yüzündeki morluklar boynundan ve çenesinden başladı ve yüzüne yayılmaya başladı. Zaman geçtikçe daha da kötüleşti ve gözlerinin altına kadar ulaştı.
"Diş implantlarını taktırdıktan sonra yüzüm şişti ve morarma bir gün sonra başladı. Çok korkmuştum gün geçtikçe daha kötü oldu."
"Doktorlar morarma olacağını söylemişti ancak bu kadarını tahmin etmemiştim."
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"İlk hafta hiç uyuyamadım, yemek yiyemedim, sadece ağladım. Morarma ortaya çıktığında hemen doktora gittim. Bunun normal olduğunu hatta daha kötü durumda olan hastalar gördüğünü söyledi."
"Şu an morluklarım daha iyiye gidiyor. Diş implantı yaptırmayı düşünenlere tavsiye ediyorum. Benim yaşadığım çok nadir görülen bir durum."
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