Dinlediğin Anda İçindeki Kız Neşesini Uyandıracak 11 Şarkı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı şarkılar çalar çalmaz dans etmeye başlatıyor. Modunu değiştirecek ve başlar başlamaz kendini daha iyi hissedeceğin şarkıları senin için derledik. Açtığın anda içini kız neşesi ile dolduracak şarkı listemize bakalım mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dua Lipa - New Rules
2. Manifest - Amatör
3. Ece Mumay - Peri
4. Beyonce - Run the World
5. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Atiye - Salla
7. Taylor Swift - Shake It Off
8. Hande Yener - Bodrum
9. Hadise - Superman
10. Spice Girls - Wannabe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın