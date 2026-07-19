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Dinlediğin Anda İçindeki Kız Neşesini Uyandıracak 11 Şarkı

etiket Dinlediğin Anda İçindeki Kız Neşesini Uyandıracak 11 Şarkı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2026 - 17:01
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Bazı şarkılar çalar çalmaz dans etmeye başlatıyor. Modunu değiştirecek ve başlar başlamaz kendini daha iyi hissedeceğin şarkıları senin için derledik. Açtığın anda içini kız neşesi ile dolduracak şarkı listemize bakalım mı?

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1. Dua Lipa - New Rules

Dua Lipa, pop şarkıları denince ilk akla gelenlerden. Yaptığı her şarkı olay oluyor. Eğlenceli şarkıları ortamın enerjisini anında yükseltiyor. New Rules şarkısını dinlerken de insanın içi kız neşesiyle doluyor zaten. Bu şarkıda yerinde durmak zor.

2. Manifest - Amatör

Kız neşesi denilince akla hemen Manifest geliyor zaten. Kız grubuna nasıl hasret kaldığımızı gösteren Manifest'in Amatör şarkısı da enerjiyi anında tavan yaptıran şarkılardan. Danslarıyla müzikleriyle hayran kaldığımız Manifest her şarkısıyla bu listede yer almayı hak ediyor bizce!

3. Ece Mumay - Peri

Yumuşak tonlardaki şarkı da kız neşesini hissettiren şarkılardan. Daha pozitif bir tarafta olan şarkının tatlı bir enerjisi var. Dinlerken kendini bir anda arkadaşlarınla sabaha kadar sohbet ettiğin yaz akşamlarında buluyorsun.

4. Beyonce - Run the World

Beyonce'nin Run the World şarkısı adeta bir marş. Sert ritmi ve iddialı sözleriyle kadın gücünü en net hissettiren şarkılardan biri. Enerjisi yüksek şarkı açıldığında eşlik etmeden durulamıyor. Dinlediğin anda özgüven patlaması yaşayacağın kesin.

5. Nil Karaibrahimgil - Pırlanta

Nil Karaibrahimgil'in pop müziğe kazandırdığı en iyi şarkılardan biri Pırlanta. Kız neşesi dediğimiz anda akla ilk Nil geliyor, Nil'in bu şarkısı da en çok neşe saçanlardan. Dinlerken özgüvenini tavan yaptırıyor resmen!

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6. Atiye - Salla

Harekete geçirecek bir şarkı dinlemek istiyorsan tercihin Atiye Salla olmalı. Kız neşesiyle içini dolduran şarkı aynı zamanda dans etmeye de teşvik ediyor. Şarkıyı dinlerken dans etmeyi sevmeyenler bile oynamadan duramıyor. Ritmiyle ortamın pozitif enerjisini anında yükseltiyor zaten.

7. Taylor Swift - Shake It Off

Kız neşesi listesi yaparken Taylor Swift'i atlamak olmaz. Taylor'ın özellikle Shake it Off şarkısı negatifliği sallayıp atmayı anlatıyor. Enerjin düştüğü anda açıp dinlediğinde tekrar enerji doluyorsun. Söylenenleri umursamadan hayatını yaşaman gerektiğini anlatan şarkı klasik bir kız neşesi şarkısı!

8. Hande Yener - Bodrum

Hande Yener'in şarkılarını dinlerken durmak zor. Özellikle Bodrum şarkısı iddialı ve dans odaklı şarkılardan. Bu şarkı dinlerken sana kendini sahilde bir partide gibi hissettiriyor. Kızlarla bir araya geldiğinde açıp dans etmek için Bodrum şarkısı ideal.

9. Hadise - Superman

Özgüven patlaması yaşamak isteyenlerin tercihi Hadise'den yana olmalı. Hadise güçlü şarkıları ile kız neşesini yaşatan şarkıcılardan. Kendini güçlü hissetmek ve enerjini yükseltmek istediğin anlarda Superman şarkısını açabilirsin.

10. Spice Girls - Wannabe

Spice Girls, en ikonik kız gruplarından. Şarkıları da onlar kadar ikonik elbette. Özellikle Wannabe şarkısı arkadaşlığı merkeze alan eğlenceli bir parça. Wannabe, kız neşesini en dibine kadar hissetmek istediğinde açabileceğin en etkili şarkılardan biri yani.

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11. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

Pop müziğin süperstarı Ajda Pekkan'ın şarkıları enerji dolu şarkılar. Kendinden emin tavrıyla söylediği Yakar Geçerim şarkısı, herkese meydan okuyor. Ritmi ve sözleriyle güçlü şarkı içindeki kız neşesini anında uyandırıyor. Dinlerken kendine güveninin geleceği şarkı müziğiyle de güçlü bir parça.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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