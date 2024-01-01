Dinçer Güner'in Paylaşımını Görmeden Yeni Yıla Yeni Hedefler Koymayın: 'Çok da İyi Başlamıyoruz'
Dinçer Güner'in Paylaşımını Görmeden Yeni Yıla Yeni Hedefler Koymayın: 'Çok da İyi Başlamıyoruz'
Kaynak: https://x.com/dincerguner/status/1741...
Astrolog Dinçer Güner, yeni yıla yeni umutlar ve hedeflerle başlamak için gökyüzünün çok umutlu olmadığını öngördü. Yaklaşık 3 gün boyunca oluşacak kare açı, hangi alanlarda sorun yaratabilir açıkladı. Kısaca sorun size değil, Venüs ve Satürn'de ama yine de siz bilirsiniz.
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Astrolog Dinçer Güner, 2024 yılının ilk gününde işlerin tam beklenen şekilde başlamayacağını söylerken, "Yeni yılın ilk gününde sevgi pıtırcığı değil" dedi. "Venüs ile Satürn arasında kare açı oluşacak ve etkisi 3 gün" diyen Güner, hedefleri ve umutları birkaç gün ertelemek gerekiyor gibi hissettirdi.
"Sevgi ve duygusal konularda limitler ortaya çıkabilir, ilişkilerde duygu olarak mesafe ve uzaklaşma meydana gelebilir. Mevcut ilişkilerdeki sorunlar daha belirgin hale gelebilir ve ilişkilerdeki taahhütler ve yükümlülükler ağır bir hal alabilir. Yeni başlayan ilişkiler zorlu testlerden geçebilir veya başlangıçta ciddi engellerle karşılaşabilir."
"Estetik operasyon olmak için pek de uygun zamanlar değildir. Bugünlerde kendimizi değersiz hissedebiliriz veya birileri bizlere böyle hissettirebilirler. Hoşlandığınız kimselere açılmak için pek uygun bir zaman değil, reddedilebilirsiniz."
"Sağlık olarak üreme organları, mesane, böbrekler, boğaz, tiroitle ilgili sorunlar meydana gelebilir. Bu dönem partnerinizden, eşinizden gerekli ilgi ve sevgiyi almakta zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya evliliğiniz bugünlerde testten geçebilir."
"Daha az sosyalleşebileceğimiz, yalnızlığı tercih edebileceğimiz bir süreçtir bu. Sosyal yaşamda, dostlarla ilişkilerde problemler meydana gelebilir. Çevrenizden soğuk ve esnek olmayan tavırlarla karşılaşabilirsiniz. Bedenen de kendinizi rahat ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Kendinizde eksikler görebilir veya kendinizi eleştirebilirsiniz."
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"Maddi konularda dikkatli olmayı gerektirebilir. Harcamaları gözden geçirme, bütçeyi dengeleme ve finansal kararları daha dikkatli bir şekilde ele alma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bütçe sıkıntıları, kaynak kısıtlamaları ve mali disiplin gerektiren durumlar getirebilir. Para harcama konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir ve finansal sorumluluklar ağırlaşabilir."
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