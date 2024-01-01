Dinçer Güner'in Paylaşımını Görmeden Yeni Yıla Yeni Hedefler Koymayın: 'Çok da İyi Başlamıyoruz'

Astrolog Dinçer Güner, yeni yıla yeni umutlar ve hedeflerle başlamak için gökyüzünün çok umutlu olmadığını öngördü. Yaklaşık 3 gün boyunca oluşacak kare açı, hangi alanlarda sorun yaratabilir açıkladı. Kısaca sorun size değil, Venüs ve Satürn'de ama yine de siz bilirsiniz.