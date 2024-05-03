Dilan ve Engin Polat’ın Aplikasyonu Davayı Çözecek: Şifresi Kırıldı
Dilan ve Engin Polat’ın Aplikasyonu Davayı Çözecek: Şifresi Kırıldı
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ın sahibi olduğu ve para aklamada kullanıldığı düşünülen aplikasyonun şifresinin kırıldığı ve şüpheli işlemlerin tek tek incelendiği ortaya çıktı.
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Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan ve Engin Polat çifti, bazı çalışanlarıyla birlikte kara para aklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör, savcılığın Polat çiftinin davasıyla ilgili önemli bir delili ele geçirdiğini yazdı.
“Biliyorsunuz, Polat çiftinin 'sır kapısı' denilen sosyal medyada 'mistikdiyebiri' isimli hesabı olan Mustafa Özalp 1.8 milyon TL'yi Ankara'dan kaçırmaya çalışırken suçüstü yakalanıp tutuklanmıştı. Polat çiftinin sosyal medya hesapları, e-ticaret platformlarındaki hesapları ve mobil uygulamaya ait tüm işlemlerini Özalp'in yönettiği söyleniyordu. Özalp'ın en önemli görevi Polatlar'a ait ürünlerin satışının yapıldığı mobil uygulamanın üye sayısını artırmaktı.”
“Dilan Polat, sosyal medya hesaplarından ürün paylaşırken, bu aplikasyon linkine müşterilerini yönlendiriyordu. Polat çiftinin mobil uygulama kurması ve müşterilerini devamlı buradan alışveriş yapmaya yönlendirmesinin sebebi akladıklarını paranın takibinin daha zor yapılacağını düşünmesiydi. 1.2 milyona yakın kişiye ait data bulunan bu aplikasyonun şifreleri de Mustafa Özalp'teydi.”
“Duyduğuma göre, Mustafa Özalp şifreleri vermeyince Emniyet, savcılık ve TMSF aplikasyonu hackleyerek bu datalara ulaşmış… Şimdi bu datalar, e-ticaret platformlarındaki verilerle karşılaştırılıyor. Fiktif satışlarla 10 liralık cironun 100 TL olarak nasıl gösterildiği inceleniyor. Şirketin POS cihazlarının kullanımına da İYZİ Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. hesaplarına da tek tek bakılıyor.”
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“Kıbrıs-Ermenistan-Gürcistan- Türkiye bağlantıları inceleniyor. Şirkette 'çift kayıt' tutulan muhasebe kayıtları da didik didik ediliyor. (Malum, Polat çifti tutuklandığında gelen ihbarlar da gizli tanıklar da meselenin yasa dışı bahisle bağlantısını anlatmıştı. İddialara göre, internet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı; Kıbrıs, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtıldıktan sonra da kara paranın Polat'ın şirketleri arasında yapılan transferlerle aklandığı belirtilmişti.)”
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