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Dikkat! Ticaret Bakanlığı’nın İfşa Ettiği İki Ürün Piyasadan Toplatılıyor

Dikkat! Ticaret Bakanlığı’nın İfşa Ettiği İki Ürün Piyasadan Toplatılıyor

ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.04.2025 - 08:59 Son Güncelleme: 30.04.2025 - 09:02

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini ifşa etmesinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürün bildirimlerini paylaşıyor. Ticaret Bakanlığı, ifşaladığı iki oda kokusunu sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yasakladığını ve ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı’nın ifşa ettiği ve piyasadan toplatılan ürünler…

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Gıdada hile yapanlar bir yandan ifşa edilirken diğer yanda da risk oluşturabilecek güvensiz ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından duyurularak piyasadan toplatılıyor.

Gıdada hile yapanlar bir yandan ifşa edilirken diğer yanda da risk oluşturabilecek güvensiz ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından duyurularak piyasadan toplatılıyor.

Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı listeye iki yeni ürün eklendi. Ürünler hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı. 

Listede yer alan ürünlerden bir tanesi L'actone marka odası kokusu oldu. 'Sweet Sugar Oda Kokusu' ürün güvensizlik nedeniyle piyasadan toplatılıyor. Ürünün taşıdığı riskler 'Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)' olarak sıralandı.

Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu.

Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu.

Ürünün taşıdığı riskler 'Kesikler, Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer)' şeklinde açıklandı. Söz konusu ürünün satışı yasaklanarak piyasadan toplatılacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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