Dikkat! Ticaret Bakanlığı’nın İfşa Ettiği İki Ürün Piyasadan Toplatılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini ifşa etmesinin yanı sıra Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürün bildirimlerini paylaşıyor. Ticaret Bakanlığı, ifşaladığı iki oda kokusunu sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle yasakladığını ve ürünün piyasadan toplatıldığını duyurdu. İşte Ticaret Bakanlığı’nın ifşa ettiği ve piyasadan toplatılan ürünler…
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Gıdada hile yapanlar bir yandan ifşa edilirken diğer yanda da risk oluşturabilecek güvensiz ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından duyurularak piyasadan toplatılıyor.
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Listede yer diğer ürün ise yine aynı markanın "Melon Oda Kokusu" oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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