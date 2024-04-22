Dijital Yatırım Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Dijital Yatırım Trendlerine Ne Kadar Hakimsin?
Dijital yatırım trendleri, son zamanlarda gelişme göstererek eskiye göre hareketlenmeye başladı. Böyle olmasındaki en büyük pay ise teknolojinin artık her alanda olması oldu. Peki sen bu trendlere ne kadar hakimsin?
Testi çöz ve öğren!
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1. Basit bir soru ile başlayalım. Blockchain teknolojisi hangi alanda devrimsel bir değişiklik yaptı?
2. 5G teknolojisi için bunlardan hangisi doğru olabilir?
3. Sürdürülebilir teknolojinin en temel amacı bunlardan hangisi olabilir?
4. Kripto paraların en benzersiz özelliği bunlardan hangisi diye sorsak?
5. Yapay zeka, pazarlama alanında nasıl bir fırsat sunmuş olabilir?
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6. "Influencer Pazarlaması" dediğimiz sektörel girişimin en önemli özelliği ne olabilir?
7. Yeşil teknoloji trendlerinden biri olan yenilenebilir enerji, hangi soruna çözüm sunar?
8. Otomasyon teknolojilerinin tarım sektöründeki uygulanması neyi hedefler diye soralım ve testimizi bitirelim!
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