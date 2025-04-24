Dijital Linç Kültürü Üzerine 5 Kuramcıdan 5 Açıklama
Bir gün bir tweet’le kahraman, ertesi gün bir video ile hedef olabiliyoruz. Sosyal medya linçleri, artık sadece bireysel hataları değil, toplumsal bastırılmışlıkları, sınıf öfkelerini ve dijital çağın çelişkilerini de açığa çıkarıyor. Ama bu linç kültürünü sadece “birileri kötü” diye açıklamak yetersiz. Çünkü işin felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi çok daha derin.
İşte dijital linç kültürünü daha iyi anlamak için 5 düşünürden 5 unutulmaz tespit:
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1. Michel Foucault: “Herkesin Gözetlendiği Bir Toplumda, Herkes Kendisini Dizayn Etmeye Başlar.”
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2. Shoshana Zuboff: “Gözetim Kapitalizmi, Sadece Ne Yaptığımızla Değil, Ne Yapacağımızla da İlgilenir.”
3. Byung-Chul Han: “Şeffaflık, Özgürlüğü Değil; Kontrolü Meşrulaştırır.”
4. Zeynep Tüfekçi: “Dijital Kalabalıklar Güçlü Görünür, Ama Derin Değildir.”
5. Bernard Stiegler: “Kapitalizm Artık Sadece Üretimi Değil, Ruhumuzu da Yönetiyor.”
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