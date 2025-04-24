Dijital Linç Kültürü Üzerine 5 Kuramcıdan 5 Açıklama

Foucault’nun “Panoptikon” modeli, bir gözetleme kulesinden herkesin izlenebildiği bir hapishane metaforuna dayanır.

Bugün bu kule sosyal medya. Herkes bir başkasını izliyor.

Herkes de izlendiğini bildiği için kendi davranışını filtreliyor.

Dijital linç kültürü, sadece bir saldırı değil; bir gözetim sonucu oluşan 'doğru davranma' baskısının dışavurumudur.